Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 192) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В 1/64 финала Ролан Гаррос украинка в двух сетах уверенно обыграла Мартину Тревизан (WTA 24) из Италии за 1 час и 10 минут.

Ролан Гаррос 2023. 1/64 финала

Элина Свитолина (Украина) – Мартина Тревизан (Италия) [26] – 6:2, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

За матч Элина ни разу не отдала своей подачи. Более того, Тревизан не смогла добраться даже до брейк-поинтов.

В следующем раунде французского мейджора Свитолина встретится со Сторм Сандерс (WTA 204) из Австралии.

Свитолина выступала на Ролан Гаррос с 2011 года по 2021. В 2022 она пропустила розыгрыш Открытого чемпионата Франции по теннису из-за беременности. Для Элины это первая победа на турнирах Grand Slam после возвращения. Лучшим результатом экс-третьей ракетки мира на Ролан Гаррос является четвертьфинал (2015, 2017, 2020).

Back in business 👊@ElinaSvitolina maintains her unbeaten streak in #RolandGarros first round matches defeating Trevisan 6-2, 6-2. pic.twitter.com/wKv1ap7MuI