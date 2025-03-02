Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 2 марта

2 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) начнутся матчи 1-го раунда квалификации.

В воскресенье на американские корты выйдут две представительницы Украины: Дарья Снигур и Юлия Стародубцева.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе на воскресенье, 2 марта

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Квалификация, одиночный разряд

Stadium 7. 2-й запуск (не ранее 21:30)

Дарья Снигур – Аои Ито [22]

Stadium 5. 3-й запуск (не ранее 23:00)

Юлия Стародубцева [21] – Клэр Лю