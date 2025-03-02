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  4. Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 2 марта
WTA
02 марта 2025, 07:16 |
624
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 2 марта

В воскресенье выступления в отборе начнут Дарья Снигур и Юлия Стародубцева

02 марта 2025, 07:16 |
624
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 2 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

2 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) начнутся матчи 1-го раунда квалификации.

В воскресенье на американские корты выйдут две представительницы Украины: Дарья Снигур и Юлия Стародубцева.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе на воскресенье, 2 марта

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Квалификация, одиночный разряд

Stadium 7. 2-й запуск (не ранее 21:30)

Дарья Снигур Аои Ито [22]

Stadium 5. 3-й запуск (не ранее 23:00)

Юлия Стародубцева [21] – Клэр Лю

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WTA Индиан-Уэллс Юлия Стародубцева Дарья Снигур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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