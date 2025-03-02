WTA02 марта 2025, 07:16 |
624
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 2 марта
В воскресенье выступления в отборе начнут Дарья Снигур и Юлия Стародубцева
02 марта 2025, 07:16 |
624
0
2 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) начнутся матчи 1-го раунда квалификации.
В воскресенье на американские корты выйдут две представительницы Украины: Дарья Снигур и Юлия Стародубцева.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе на воскресенье, 2 марта
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Квалификация, одиночный разряд
Stadium 7. 2-й запуск (не ранее 21:30)
Дарья Снигур – Аои Ито [22]
Stadium 5. 3-й запуск (не ранее 23:00)
Юлия Стародубцева [21] – Клэр Лю
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