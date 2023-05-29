Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Теперь за Наполи можно болеть? Президент клуба заявил об уходе Спаллетти
Италия
29 мая 2023, 01:20 | Обновлено 29 мая 2023, 01:34
503
0

Теперь за Наполи можно болеть? Президент клуба заявил об уходе Спаллетти

64-летний итальянский специалист возьмет паузу на год

29 мая 2023, 01:20 | Обновлено 29 мая 2023, 01:34
503
0
Теперь за Наполи можно болеть? Президент клуба заявил об уходе Спаллетти
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

64-летний итальянский специалист Лучано Спаллетти возьмет паузу на год. Он не будет тренировать «Наполи» в следующем сезоне, с которым выиграл Серию А 2022/23.

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, который опубликовал слова президента клуба Аурелио Де Лаурентиса:

«Да, Спаллетти сказал мне, что он предпочел бы взять отпуск в год. Разве мог я сказать ему «нет»? Он дал мне многое, и я ему благодарен. Он пришел ко мне и сказал, что выложился на полную, что круг замкнулся», – сказал Деа Лаурентис.

Коуч будет работать с командой еще как минимум один сезон (2024/25). Главным фаворитам на замену Спаллетти является Луис Энрике.

Спаллетти работает в «Наполи» с 2021 года. За это время команда под его руководством провела 95 матчей, из которых выиграла 61, проиграла 18 и 16 были сыграны вничью. Единственный трофей с неаполитанцами – скудетто 2022/23.

Помимо чемпионства в этой кампании, Спаллетти запомнился украинским болельщикам странным поступком. Он поздравил питерский «зенит» с победой в чемпионате россии. Лучано возглавлял этот клуб с 2009 по 2014 год.

По теме:
ВИДЕО. Лацио вышел на второе место, Наполи не сумел обыграть Болонью
Источник: Маурисио Почеттино подписал контракт с Челси
Источник: Мирон Маркевич принял предложение возглавить Карпаты
Лучано Спаллетти отставка Наполи Аурелио Де Лаурентис Фабрицио Романо
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Другие виды | 28 мая 2023, 05:14 1
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею

Главные новости за 27 мая на Sport.ua

Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1
Футбол | 28 мая 2023, 17:05 1
Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1
Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1

Скандальное завершение чемпионата

ПАЛКИН: «Это историческое чемпионство. Потому что добыто во время войны»
Футбол | 28.05.2023, 21:20
ПАЛКИН: «Это историческое чемпионство. Потому что добыто во время войны»
ПАЛКИН: «Это историческое чемпионство. Потому что добыто во время войны»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая
Футбол | 29.05.2023, 01:34
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Теннис | 28.05.2023, 15:53
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На сайте Динамо-Минск опубликовали некролог лукашенко
На сайте Динамо-Минск опубликовали некролог лукашенко
27.05.2023, 08:41
Хоккей
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
27.05.2023, 16:48 3
Хоккей
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
27.05.2023, 18:33 43
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
27.05.2023, 21:55 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины 2022/23 сыграет в групповом раунде ЛЧ 2023/24
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины 2022/23 сыграет в групповом раунде ЛЧ 2023/24
28.05.2023, 00:25 7
Футбол
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
27.05.2023, 16:02 16
Футбол
лукашенко госпитализировали в критическом состоянии после встречи с путиным
лукашенко госпитализировали в критическом состоянии после встречи с путиным
27.05.2023, 23:45 4
Война
Чемпионат мира по хоккею: превью финала и матча за бронзу
Чемпионат мира по хоккею: превью финала и матча за бронзу
28.05.2023, 09:22
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности