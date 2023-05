Теперь за Наполи можно болеть? Президент клуба заявил об уходе Спаллетти

64-летний итальянский специалист Лучано Спаллетти возьмет паузу на год. Он не будет тренировать «Наполи» в следующем сезоне, с которым выиграл Серию А 2022/23.

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, который опубликовал слова президента клуба Аурелио Де Лаурентиса:

«Да, Спаллетти сказал мне, что он предпочел бы взять отпуск в год. Разве мог я сказать ему «нет»? Он дал мне многое, и я ему благодарен. Он пришел ко мне и сказал, что выложился на полную, что круг замкнулся», – сказал Деа Лаурентис.

Коуч будет работать с командой еще как минимум один сезон (2024/25). Главным фаворитам на замену Спаллетти является Луис Энрике.

Спаллетти работает в «Наполи» с 2021 года. За это время команда под его руководством провела 95 матчей, из которых выиграла 61, проиграла 18 и 16 были сыграны вничью. Единственный трофей с неаполитанцами – скудетто 2022/23.

Помимо чемпионства в этой кампании, Спаллетти запомнился украинским болельщикам странным поступком. Он поздравил питерский «зенит» с победой в чемпионате россии. Лучано возглавлял этот клуб с 2009 по 2014 год.

