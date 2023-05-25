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  4. Экс-тренер Барселоны. Наполи определился с заменой Спаллетти
Италия
25 мая 2023, 13:50 |
809
0

Экс-тренер Барселоны. Наполи определился с заменой Спаллетти

Луис Энрике может вернуться в Италию

25 мая 2023, 13:50 |
809
0
Экс-тренер Барселоны. Наполи определился с заменой Спаллетти
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера «Наполи» в конце сезона. По информации римского издания Corriere dello Sport, приоритетная цель неаполитанцев на замену Спаллетти – Луис Энрике.

Ранее испанец вел переговоры с «Тоттенхэмом» и «Челси», но успехом они не увенчались.

У Луиса Энрика уже есть опыт работы в итальянском футболе. В сезоне 2011/2012 он возглавлял «Рому».

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Лучано Спаллетти Луис Энрике Наполи
Источник Corriere dello Sport
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