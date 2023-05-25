Италия25 мая 2023, 13:50 |
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Экс-тренер Барселоны. Наполи определился с заменой Спаллетти
Луис Энрике может вернуться в Италию
25 мая 2023, 13:50 |
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Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера «Наполи» в конце сезона. По информации римского издания Corriere dello Sport, приоритетная цель неаполитанцев на замену Спаллетти – Луис Энрике.
Ранее испанец вел переговоры с «Тоттенхэмом» и «Челси», но успехом они не увенчались.
У Луиса Энрика уже есть опыт работы в итальянском футболе. В сезоне 2011/2012 он возглавлял «Рому».
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