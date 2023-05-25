Экс-тренер Барселоны. Наполи определился с заменой Спаллетти

Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера «Наполи» в конце сезона. По информации римского издания Corriere dello Sport, приоритетная цель неаполитанцев на замену Спаллетти – Луис Энрике.

Ранее испанец вел переговоры с «Тоттенхэмом» и «Челси», но успехом они не увенчались.

У Луиса Энрика уже есть опыт работы в итальянском футболе. В сезоне 2011/2012 он возглавлял «Рому».