Италия22 мая 2023, 16:33 | Обновлено 22 мая 2023, 16:41
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СМИ: Наполи по завершении сезона объявит об уходе Спаллетти
Тренер покинет стан новоиспеченных чемпионов Италии
22 мая 2023, 16:33 | Обновлено 22 мая 2023, 16:41
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Главный тренер итальянского клуба «Наполи» Лучано Спаллетти покинет занимаемый пост по окончании нынешнего сезона Серии A. Об этом утверждает издание Corriere dello Sport.
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Сообщается, что неаполитанский клуб официально уведомит об уходе 64-летнего Спаллетти с тренерского поста после 4 июня – даты проведения заключительного матча сезона-2022/2023 в чемпионате Италии.
Спаллетти, как известно, привел «Наполи» к победе в Серии А – чего не было в клубной истории 33 года, со времен Диего Марадоны.
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