СМИ: Наполи по завершении сезона объявит об уходе Спаллетти

Главный тренер итальянского клуба «Наполи» Лучано Спаллетти покинет занимаемый пост по окончании нынешнего сезона Серии A. Об этом утверждает издание Corriere dello Sport.

Сообщается, что неаполитанский клуб официально уведомит об уходе 64-летнего Спаллетти с тренерского поста после 4 июня – даты проведения заключительного матча сезона-2022/2023 в чемпионате Италии.

Спаллетти, как известно, привел «Наполи» к победе в Серии А – чего не было в клубной истории 33 года, со времен Диего Марадоны.