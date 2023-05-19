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  4. 5 кандидатов на замену. Спаллетти может покинуть Наполи
Италия
19 мая 2023, 16:04 |
437
0

5 кандидатов на замену. Спаллетти может покинуть Наполи

Тренер отклонил предложение по новому контракту

19 мая 2023, 16:04 |
437
0
5 кандидатов на замену. Спаллетти может покинуть Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Бенитес

Лучано Спаллетти может покинуть пост главного тренера «Наполи» вскоре после того, как привел клуб к первому за 33 года Скудетто. У него испортились отношения с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, Спаллетти отклонил предложение по новому контракту.

На замену Спаллетти «Наполи» рассматривает 5 кандидатур. Одна из них – Рафаэль Бенитес, который уже работал с командой в 2013 – 2015 годах. Первые контакты с испанцем уже состоялись.

Также рассматриваются кандидатуры Кристофа Галтье из «ПСЖ», Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты», Винченцо Итальяно из «Фиорентины» и Антонио Конте.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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