5 кандидатов на замену. Спаллетти может покинуть Наполи

Лучано Спаллетти может покинуть пост главного тренера «Наполи» вскоре после того, как привел клуб к первому за 33 года Скудетто. У него испортились отношения с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, Спаллетти отклонил предложение по новому контракту.

На замену Спаллетти «Наполи» рассматривает 5 кандидатур. Одна из них – Рафаэль Бенитес, который уже работал с командой в 2013 – 2015 годах. Первые контакты с испанцем уже состоялись.

Также рассматриваются кандидатуры Кристофа Галтье из «ПСЖ», Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты», Винченцо Итальяно из «Фиорентины» и Антонио Конте.