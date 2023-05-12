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Италия
12 мая 2023, 21:51 | Обновлено 12 мая 2023, 22:04
929
0

Наполи готовит для Спаллетти улучшенный контракт, названа новая зарплата

Коуч получает 2,5 млн евро за сезон, просит 4,5 млн, а клуб предлагает 3,5 млн

12 мая 2023, 21:51 | Обновлено 12 мая 2023, 22:04
929
0
Наполи готовит для Спаллетти улучшенный контракт, названа новая зарплата
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти получит от клуба «Наполи» предложение подписать контракт на улучшенных условиях.

В настоящее время тренер получает 2,5 млн евро за сезон, просит 4,5 млн евро, а «Наполи» предлагает 3,5 млн евро за сезон.

Ранее боссы клуба активировали опцию продления контракта коуча до июня 2024 года.

Лучано Спаллетти возглавил «Наполи» в 2021 году и привел команду к завоеванию скудетто в сезоне 2022/23.

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Лучано Спаллетти Наполи продление контракта зарплаты
Источник La Gazzetta dello Sport
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