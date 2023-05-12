Наполи готовит для Спаллетти улучшенный контракт, названа новая зарплата

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти получит от клуба «Наполи» предложение подписать контракт на улучшенных условиях.

В настоящее время тренер получает 2,5 млн евро за сезон, просит 4,5 млн евро, а «Наполи» предлагает 3,5 млн евро за сезон.

Ранее боссы клуба активировали опцию продления контракта коуча до июня 2024 года.

Лучано Спаллетти возглавил «Наполи» в 2021 году и привел команду к завоеванию скудетто в сезоне 2022/23.