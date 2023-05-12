Наполи готовит для Спаллетти улучшенный контракт, названа новая зарплата
Коуч получает 2,5 млн евро за сезон, просит 4,5 млн, а клуб предлагает 3,5 млн
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти получит от клуба «Наполи» предложение подписать контракт на улучшенных условиях.
В настоящее время тренер получает 2,5 млн евро за сезон, просит 4,5 млн евро, а «Наполи» предлагает 3,5 млн евро за сезон.
Ранее боссы клуба активировали опцию продления контракта коуча до июня 2024 года.
Лучано Спаллетти возглавил «Наполи» в 2021 году и привел команду к завоеванию скудетто в сезоне 2022/23.
✍🔵 El Napoli y Luciano Spalletti negocian un acuerdo para la renovación de su contrato.— Soy Calcio (@SoyCalcio_) May 12, 2023
El técnico cobra actualmente 2.5M€/temporada, pide 4.5M€ y el Napoli ya le ha ofrecido 3.5.
[La Gazzetta dello Sport] pic.twitter.com/Ah63cXWShM
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