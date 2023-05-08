Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спаллетти подтвердил, что его контракт с Наполи продлен
Италия
08 мая 2023, 01:23 | Обновлено 08 мая 2023, 01:35
144
0

Спаллетти подтвердил, что его контракт с Наполи продлен

Боссы неаполитанского клуба активировали опцию пролонгации соглашения

08 мая 2023, 01:23 | Обновлено 08 мая 2023, 01:35
144
0
Спаллетти подтвердил, что его контракт с Наполи продлен
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти cообщил, что его контракт с «Наполи» продлен, поскольку боссы неаполитанского клуба активировали опцию пролонгации соглашения, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Спаллетти: «Благодарен клубу за то, что они активировали опцию продления моего контракта до июня 2024 года. Наш директор Кристиано Джунтоли уже работает над составом и подписанием контрактов на следующий сезон».

Лучано Спаллетти возглавил Наполи в 2021 году и привел команду к завоеванию скудетто в сезоне 2022/23.

По теме:
ВИДЕО. Гол Осимхена принес Наполи победу над Фиорентиной
ОФИЦИАЛЬНО. Бернли продлил контракт с Компани
Чемпионы нарасхват. Три клуба АПЛ планируют купить защитника Наполи
Фабрицио Романо Лучано Спаллетти Наполи продление контракта Кристиано Джунтоли
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
Бокс | 07 мая 2023, 09:06 18
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри

Тони считает, что до того боя Владимиру подбирали удобных соперников

ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
Бокс | 07 мая 2023, 03:50 1
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника

Смотрите самые яркие фрагменты боя украинца в андеркарде у Канело

Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Футбол | 07.05.2023, 17:50
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
Футбол | 07.05.2023, 22:00
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
Ошибка Де Хеа, путевка в ЛЧ под вопросом. Вест Хэм обыграл Ман Юнайтед
Футбол | 07.05.2023, 23:05
Ошибка Де Хеа, путевка в ЛЧ под вопросом. Вест Хэм обыграл Ман Юнайтед
Ошибка Де Хеа, путевка в ЛЧ под вопросом. Вест Хэм обыграл Ман Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Канело провел бой в родной Мексике. Сауль легко разобрался с Райдером
Канело провел бой в родной Мексике. Сауль легко разобрался с Райдером
07.05.2023, 07:15 1
Бокс
Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
06.05.2023, 10:48 2
Теннис
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
07.05.2023, 22:49 3
Футбол
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
07.05.2023, 11:55 6
Бокс
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
06.05.2023, 12:30
Хоккей
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
07.05.2023, 19:54 4
Футбол
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
06.05.2023, 09:45 25
Футбол
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
06.05.2023, 18:55 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности