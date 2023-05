Спаллетти подтвердил, что его контракт с Наполи продлен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти cообщил, что его контракт с «Наполи» продлен, поскольку боссы неаполитанского клуба активировали опцию пролонгации соглашения, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Спаллетти: «Благодарен клубу за то, что они активировали опцию продления моего контракта до июня 2024 года. Наш директор Кристиано Джунтоли уже работает над составом и подписанием контрактов на следующий сезон».

Лучано Спаллетти возглавил Наполи в 2021 году и привел команду к завоеванию скудетто в сезоне 2022/23.

Napoli manager Spalletti: “I’m grateful to the club as they’ve triggered the option to extend my contract until June 2024”. 🔵🤝🏻 #SerieA



“Our director Cristiano Giuntoli’s already working on the squad and signings for the next season as we need to work in advance”. pic.twitter.com/w3XBp9tbMx