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  4. Владелец Наполи рассказал о будущем Спаллетти
Италия
05 мая 2023, 07:56 |
1408
0

Владелец Наполи рассказал о будущем Спаллетти

Аурелио Де Лаурентис – о планах в отношении Лучано Спаллетти

05 мая 2023, 07:56 |
1408
0
Владелец Наполи рассказал о будущем Спаллетти
Getty Images/Global Images Ukraine. Аурелио Де Лаурентис и Лучано Спаллетти (справа)

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис после досрочного чемпионства команды в Серии А заявил, что уже знает, какие перспективы в клубе у наставника коллектива Лучано Спаллетти.

«Лучано Спаллетти останется здесь. Наш проект не остановится на этом – это только начало.

Мы хотим выигрывать снова, снова и снова. А еще есть Лига чемпионов», – заявил Де Лаурентис.

Напомним, «Наполи в таблице чемпионата Италии-2022/2023 стал недосягаемым для конкурентов после выездной ничьей 1:1 с «Удинезе».

Контакт Спаллетти с неаполитанским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Аурелио Де Лаурентис Наполи Серия A Лучано Спаллетти чемпионат Италии по футболу
Источник DAZN
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