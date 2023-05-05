Владелец Наполи рассказал о будущем Спаллетти
Аурелио Де Лаурентис – о планах в отношении Лучано Спаллетти
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис после досрочного чемпионства команды в Серии А заявил, что уже знает, какие перспективы в клубе у наставника коллектива Лучано Спаллетти.
«Лучано Спаллетти останется здесь. Наш проект не остановится на этом – это только начало.
Мы хотим выигрывать снова, снова и снова. А еще есть Лига чемпионов», – заявил Де Лаурентис.
Напомним, «Наполи в таблице чемпионата Италии-2022/2023 стал недосягаемым для конкурентов после выездной ничьей 1:1 с «Удинезе».
Контакт Спаллетти с неаполитанским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «МЮ» прокомментировал поражение в матче против «Брайтона»
Олимпийская чемпионка – о ситуации в дзюдо