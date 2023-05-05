Владелец Наполи рассказал о будущем Спаллетти

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис после досрочного чемпионства команды в Серии А заявил, что уже знает, какие перспективы в клубе у наставника коллектива Лучано Спаллетти.

«Лучано Спаллетти останется здесь. Наш проект не остановится на этом – это только начало.

Мы хотим выигрывать снова, снова и снова. А еще есть Лига чемпионов», – заявил Де Лаурентис.

Напомним, «Наполи в таблице чемпионата Италии-2022/2023 стал недосягаемым для конкурентов после выездной ничьей 1:1 с «Удинезе».

Контакт Спаллетти с неаполитанским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.