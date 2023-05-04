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  4. 33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии
Чемпионат Италии
Удинезе
04.05.2023 21:45 – FT 1 : 1
Наполи
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Италия
04 мая 2023, 23:41 | Обновлено 04 мая 2023, 23:45
1631
5

33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии

Неаполитанцы завоевали третье Скудетто в своей истории

04 мая 2023, 23:41 | Обновлено 04 мая 2023, 23:45
1631
5
33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии
ФК Наполи

«Наполи» досрочно завоевал титул чемпионов Италии сезона 2022/2023 за 5 туров до финиша. Для этого команде Лучано Спаллетти было достаточно сыграть вничью в выездном матче с «Удинезе», что они и сделали, несмотря на то, что пропустили первыми.

«Наполи» мог оформить чемпионство еще в предыдущем туре, однако не сумел дома обыграть «Салернитану», сыграв вничью 1:1.

Для «Наполи» это третий чемпионский титул в истории. Ранее клуб выигрывал Скудетто в 1987 и 1990 годах, когда за команду выступал легендарный Диего Марадона.

В параллельном матче «Эмполи» дома обыграл «Болонью» со счетом 3:1.

Серия А. 33-й тур

«Удинезе» – «Наполи» – 1:1
Голы: Ловрич 13 – Осимхен 52

«Эмполи» – «Болонья» – 3:1
Голы: Лукуми 1 (автогол), Акпа Акпро 45+1, Камбьяги 68 – Орсолини 87 (с пенальти)

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Наполи Удинезе Эмполи Болонья Серия A
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Remark
Вот это там пьянка будет!
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Octopus
Спалетти уже просят причислить к лику святых))
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0
Defen23
Можете ставить эту новость на главную, все уже поняли что Динамо на классе победило Ворсклу, там только Запасной с десяти аккаунтов развлекается, а тут как никак первый чемпион сезона 22/23 который уже определился среди топ 5 лиг .
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0
luceorius
 Молодці, партенопеї. Втерли носа грандам. Наступною з топ-5 стане Барселона, далі,
мабуть, ПСЖ, АПЛ та Бундесліга цьогоріч визначатимуть своїх чемпіонів найдовше.
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0
Defen23
Поздравляю Наполи и отдельно Хвичу Кварацхелию. 
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0
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