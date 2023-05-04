33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии

«Наполи» досрочно завоевал титул чемпионов Италии сезона 2022/2023 за 5 туров до финиша. Для этого команде Лучано Спаллетти было достаточно сыграть вничью в выездном матче с «Удинезе», что они и сделали, несмотря на то, что пропустили первыми.

«Наполи» мог оформить чемпионство еще в предыдущем туре, однако не сумел дома обыграть «Салернитану», сыграв вничью 1:1.

Для «Наполи» это третий чемпионский титул в истории. Ранее клуб выигрывал Скудетто в 1987 и 1990 годах, когда за команду выступал легендарный Диего Марадона.

В параллельном матче «Эмполи» дома обыграл «Болонью» со счетом 3:1.

Серия А. 33-й тур

«Удинезе» – «Наполи» – 1:1

Голы: Ловрич 13 – Осимхен 52

«Эмполи» – «Болонья» – 3:1

Голы: Лукуми 1 (автогол), Акпа Акпро 45+1, Камбьяги 68 – Орсолини 87 (с пенальти)