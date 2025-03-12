Это был лучший футбольный матч. Арне Слот пояснил неудачу Ливерпуля

Французский ПСЖ одолел английский Ливерпуль в 1/8 финала Лиги чемпионов.

ПСЖ сравнял счет в двухматчевом противостоянии (1:1) благодаря голу Усмана Дембеле на 12-й минуте, а затем победил в серии пенальти (пен. 4:1).

Голкипер Джадлуиджи Доннарумма получил награду лучшему игроку матча. В серии пенальти он отразил два удара, а 19-летний резервист Дезире Дуэ реализовал решающий пенальти.

ПСЖ встретится с Астон Виллой или Брюгге в четвертьфинале.

Арне Слот, главный тренер Ливерпуля

«Это был лучший футбольный матч, в котором я когда-нибудь участвовал. Невероятное выступление, особенно если сравнить с прошлой неделей. Мы создавали моменты, а затем оказались в статусе проигрывающей команды 0:1. После прошлой недели нам просто не хватило удачи.

Казалось, что мы заслуживаем большего, чем быть в статусе уступающей команды 0:1. Мы сыграли идеальный матч, за исключением того, что не забили. Это походило на Париж на прошлой неделе, когда они сыграли идеальный матч. А потом в дополнительное время соперники, возможно, были немного лучше.

Сейчас все должны быть разочарованы. Я знаю этих игроков – они обладают стойкостью. В этом матче было все, что вы хотите увидеть. С точки зрения Ливерпуля, мы хотя бы заслуживали ничьей в основное время».

Алиссон Беккер, вратарь Ливерпуля:

«Это футбол. Здесь может произойти что угодно. Теперь нам нужно восстановиться к воскресенью – против Ньюкасла в финале Кубка лиги, ведь это будет еще один трудный матч».

Энди Робертсон, защитник Ливерпуля:

«Мы выиграли на прошлой неделе, не показав лучшей игры. Сегодня мы играли лучше, но таков футбол. Когда дело доходит до пенальти – это всегда лотерея. Я горжусь командой.

На прошлой неделе многие говорили о том, что они не реализовали свои моменты. Сегодня мы не реализовали свои. Мы продолжали давить во втором тайме, но так и не смогли сравнять счет, что позволило нам пройти дальше. Нам есть над чем подумать – из этого матча можно вынести много положительного, но это огромное разочарование, что мы не прошли дальше».

Вирджил ван Дейк, капитан Ливерпуля:

«Это был очень напряженный и отличный футбольный матч, в котором было приятно принять участие. Всё было в наших руках, с учетом того, что мы показали в Париже. К сожалению, мы вылетели по пенальти – и это реальность. В первом тайме мы создавали опасные моменты, но ПСЖ также имеет класс, чтобы отвечать тем же. В итоге все решили пенальти.

Мы играли достаточно хорошо, и хочется пройти как можно дальше, но когда ты получаешь ПСЖ в соперники, знаешь, что будет сложно. В Париже мы страдали, но победили. Сегодня мы увидели очень хороший Ливерпуль, но мы вылетели.

Когда усталость берет свое для обеих команд, игра становится более открытой. Особенно в основное время мы играли очень хорошо. Мы можем обсуждать этот матч вечно, но мы вылетели из турнира – это реальность».