Шовковский раскритиковал игроков Динамо после неудачного матча УПЛ

Динамо в матче чемпионата Украины сыграло вничью 2:2 с Зарей, а наставник Александр Шовковский остался недоволен отношением игроков киевлян к делу.

«Были индивидуальные ошибки на стандарте, которые привели к такому старту Зари. Дальше я пока не могу сказать, нужно разбираться, но так безответственно играть в обороне мы не можем. Две замены в перерыве сделал из-за того, что нужно было добавить скорости на флангах. Мы могли и пропустить, больше и забивать еще. Такой был футбол сегодня».

«Чемпионская гонка? Я думаю, что много факторов в таком результате, но говорить о них я не хочу. С игроками поговорю об их отношении к делу. Нужно все же больше любить футбол в себе, а не себя в футболе. Нам есть, над чем работать».

«По травмам Пихаленка и Лучкевича пока сказать не могу. Конфликт Пономаренко и Ваната? Я не видел этого, сказать не могу», – сказал Шовковский.