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  4. Шовковский раскритиковал игроков Динамо после неудачного матча УПЛ
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 18:10 |
4509
9

Шовковский раскритиковал игроков Динамо после неудачного матча УПЛ

Тренер недоволен отношением к делу

11 марта 2025, 18:10 |
4509
9
Шовковский раскритиковал игроков Динамо после неудачного матча УПЛ
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Динамо в матче чемпионата Украины сыграло вничью 2:2 с Зарей, а наставник Александр Шовковский остался недоволен отношением игроков киевлян к делу.

«Были индивидуальные ошибки на стандарте, которые привели к такому старту Зари. Дальше я пока не могу сказать, нужно разбираться, но так безответственно играть в обороне мы не можем. Две замены в перерыве сделал из-за того, что нужно было добавить скорости на флангах. Мы могли и пропустить, больше и забивать еще. Такой был футбол сегодня».

«Чемпионская гонка? Я думаю, что много факторов в таком результате, но говорить о них я не хочу. С игроками поговорю об их отношении к делу. Нужно все же больше любить футбол в себе, а не себя в футболе. Нам есть, над чем работать».

«По травмам Пихаленка и Лучкевича пока сказать не могу. Конфликт Пономаренко и Ваната? Я не видел этого, сказать не могу», – сказал Шовковский.

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Александр Шовковский Динамо Киев Заря Луганск Динамо - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: FootballHub
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Комментарии 9
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nivavn
Нема ні тренера, ні капітана, ні захисту, ні нападу... БИЙ---БІЖИ !!!
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+3
Test
Тут без критики, чудаки просто не можуть чи не вміють 2-3 паси зв*язати, або не готові функціонально або банально не вміють це робити, такий в них рівень... Тому такі матчі будуть часто..  Тренер не може і не вміє вчасно внести корективи... Чому не каже , що помилився сьогодні  з Брагару, Бражко  це суто вина тренера....  Кожен біжить куди попало...Хаос перш за все в них в головах... Щоб мали спокійно вести гру, так вони пуляють куди попало...  Рівень взаємодії нульовий... Таке враження наче неділю як зустрілися....
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+2
Iigor6583
Якщо збірники будуть так грати з бельгійцями, то результат буде плачевний.
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+1
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Gargantua81
Шовковскому не хватает творческой жилки, нужен головастый помощник чтобы фишки двигал. А не таблички носить как Гусев.
Очень все шаблонно. Нет риска, доверия молодым.
Ярмоленко давно уже не обостряет, но дедушка должен играть. Шапаренко не готов, но играет он а не Саленко. Пономаренко получил шанс потому, что не было Герреро.
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0
Gargantua81
а где Волошин и Герреро?
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0
vruthiy-112
Хто Що Де , яке Динамо , не чув.!!!
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0
AK.228
Ничего не знаю, ничего не вижу…
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-1
Alexander Киев
Який тренер, такий і клюб 🤡
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-5
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