ФОТО. Бывшая Мауро Икарди снялась практически голой. Откровенные снимки
Ванда Нара пошла вразнос
Ванда Нара, бывшая возлюбленная нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, снова привлекла внимание откровенной фотосессией.
Аргентинская модель и бизнесвумен после получения награды «Лучшая женщина года» шокирует смелыми снимками в Instagram, где за ней следят 17 миллионов подписчиков.
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На новых фото она позирует в дерзком корсете, подчеркивающем её аппетитные формы.
Напомним, после разрыва с Икарди Ванда начала отношения с рэпером L-GANTE, а футболист теперь встречается с моделью Марией Суарес.
Нара воспитывает пятерых детей от двух браков.
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