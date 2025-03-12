ФОТО. Бывшая Мауро Икарди снялась практически голой. Откровенные снимки

Ванда Нара, бывшая возлюбленная нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, снова привлекла внимание откровенной фотосессией.

Аргентинская модель и бизнесвумен после получения награды «Лучшая женщина года» шокирует смелыми снимками в Instagram, где за ней следят 17 миллионов подписчиков.

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На новых фото она позирует в дерзком корсете, подчеркивающем её аппетитные формы.

Напомним, после разрыва с Икарди Ванда начала отношения с рэпером L-GANTE, а футболист теперь встречается с моделью Марией Суарес.

Нара воспитывает пятерых детей от двух браков.