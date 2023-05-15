Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У них одно море и одно небо. Спаллетти поздравил зенит с чемпионством
Италия
15 мая 2023, 20:59 | Обновлено 15 мая 2023, 21:09
1695
8

У них одно море и одно небо. Спаллетти поздравил зенит с чемпионством

Похоже, всем глорам пора прекращать болеть за неаполитанский клуб

15 мая 2023, 20:59 | Обновлено 15 мая 2023, 21:09
1695
8
У них одно море и одно небо. Спаллетти поздравил зенит с чемпионством
Telegram. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти записал видео, в котором поздравил питерский зенит с победой в чемпионате страны 404:

«Если «Наполи» побеждает в чемпионате, если «зенит» становится чемпионом, это значит, что и мы, и «зенит» – чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета. И нам, и «зениту» нравится выигрывать трофеи. Поздравляю босса, алексея миллера! Поздравляю моего друга, сергея семака! Поздравляю футболистов и всю команду «зенит». Я вас люблю! Давай, «зенит».

С 2009 по 2014 года Спаллетти работал в «зените», за это время клуб дважды становился чемпионом рф, выигрывал кубок и суперкубок страны.

7 мая «зенит» обыграл «спартак» со счётом 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом. Это позволило команде включая тренера-предателя Анатолия Тимощука, нашить на форму вторую звезду, которая соответствует 10 титулам.

По теме:
Взлеты и падения Лучано Спаллетти – главного героя чемпионского Наполи
ВИДЕО. Монца обыграла чемпионов из Неаполя. Рома не справилась с Болоньей
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
Наполи Лучано Спаллетти Зенит Санкт-Петербург чемпионат россии по футболу Алексей Миллер Сергей Семак
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Подсказка фаната помогла экс-игроку Арсенала забить гол с 40 метров
Футбол | 15 мая 2023, 17:01 1
ВИДЕО. Подсказка фаната помогла экс-игроку Арсенала забить гол с 40 метров
ВИДЕО. Подсказка фаната помогла экс-игроку Арсенала забить гол с 40 метров

Гаэль Клиши отличился за швейцарский «Серветт»

Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
Бокс | 15 мая 2023, 11:22 22
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»

Американец уверен в своей победе

Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
Футбол | 15.05.2023, 13:31
Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит ему лечение
Футбол | 15.05.2023, 18:34
ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит ему лечение
ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит ему лечение
Артем КРАВЕЦ: «Главная причина неудач Динамо – это война»
Футбол | 15.05.2023, 20:23
Артем КРАВЕЦ: «Главная причина неудач Динамо – это война»
Артем КРАВЕЦ: «Главная причина неудач Динамо – это война»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sashav2007
підар італійський!
Ответить
+8
lizerginnn
підор звичайний
Ответить
+8
Mykhailo Stepanov
вата тупа
Ответить
+8
Игорь Нестеренко
Я вже забув, що в Московії чемпіонат є😀😀😀 Спалетті лох)
Ответить
+7
Am
Чмо, так обісрати себе й наполі
Ответить
+4
Remark
Фашик!
Ответить
0
Віталій Ткачук
Та ніхто за них й не вболівав. А а це нещастя часом зєніт не тренувало?
Ответить
0
grifon.
тільки бла бла бла можеш? слабо піти їх тренувати?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
14.05.2023, 19:53 8
Теннис
Динамо – Черноморец – 2:3. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча
Динамо – Черноморец – 2:3. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча
13.05.2023, 16:15 14
Футбол
Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе
Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе
14.05.2023, 18:54 14
Футбол
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
14.05.2023, 17:14 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Камбэк и победа Казахстана, успех Дании
ЧМ по хоккею. Камбэк и победа Казахстана, успех Дании
13.05.2023, 18:57
Хоккей
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
14.05.2023, 20:45 28
Футбол
Два метра! Магучих установила лучший результат сезона в мире
Два метра! Магучих установила лучший результат сезона в мире
13.05.2023, 17:38 4
Другие виды
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
14.05.2023, 17:29 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности