Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти записал видео, в котором поздравил питерский зенит с победой в чемпионате страны 404:

«Если «Наполи» побеждает в чемпионате, если «зенит» становится чемпионом, это значит, что и мы, и «зенит» – чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета. И нам, и «зениту» нравится выигрывать трофеи. Поздравляю босса, алексея миллера! Поздравляю моего друга, сергея семака! Поздравляю футболистов и всю команду «зенит». Я вас люблю! Давай, «зенит».

С 2009 по 2014 года Спаллетти работал в «зените», за это время клуб дважды становился чемпионом рф, выигрывал кубок и суперкубок страны.

7 мая «зенит» обыграл «спартак» со счётом 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом. Это позволило команде включая тренера-предателя Анатолия Тимощука, нашить на форму вторую звезду, которая соответствует 10 титулам.