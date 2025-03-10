Турция10 марта 2025, 21:23 | Обновлено 10 марта 2025, 21:40
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ОФИЦИАЛЬНО. Двое игроков сборной Украины в Европе остались без наставника
Шенол Гюнеш покинул «Трабзонспор»
10 марта 2025, 21:23 | Обновлено 10 марта 2025, 21:40
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Турецкий «Трабзонспор» уволил главного тренера Шенола Гюнеша.
Главной причиной отставки турецкого специалиста стали результаты команды – «Трабзонспор» в турнирной таблице чемпионата Турции занимает лишь 10 строчку с 32 очками.
Гюнеш начал тренировать «Трабзонспор» в сентябре 2024 года, он тогда аж в пятый раз возглавил клуб.
Отметим, что за «Трабзонспор» играют два футболиста сборной Украины – Александр Зубков и Даниил Сикан, а также представитель украинской молодежки Арсений Батагов.
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Комментарии 2
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А хто там гравці збірної України?
Відставка назрівала. Та і вболівальники дуже критикували тренера.
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