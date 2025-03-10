ОФИЦИАЛЬНО. Двое игроков сборной Украины в Европе остались без наставника

Турецкий «Трабзонспор» уволил главного тренера Шенола Гюнеша.

Главной причиной отставки турецкого специалиста стали результаты команды – «Трабзонспор» в турнирной таблице чемпионата Турции занимает лишь 10 строчку с 32 очками.

Гюнеш начал тренировать «Трабзонспор» в сентябре 2024 года, он тогда аж в пятый раз возглавил клуб.

Отметим, что за «Трабзонспор» играют два футболиста сборной Украины – Александр Зубков и Даниил Сикан, а также представитель украинской молодежки Арсений Батагов.