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Турция
10 марта 2025, 21:23 | Обновлено 10 марта 2025, 21:40
1034
2

ОФИЦИАЛЬНО. Двое игроков сборной Украины в Европе остались без наставника

Шенол Гюнеш покинул «Трабзонспор»

10 марта 2025, 21:23 | Обновлено 10 марта 2025, 21:40
1034
2
ОФИЦИАЛЬНО. Двое игроков сборной Украины в Европе остались без наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Шенол Гюнеш

Турецкий «Трабзонспор» уволил главного тренера Шенола Гюнеша.

Главной причиной отставки турецкого специалиста стали результаты команды – «Трабзонспор» в турнирной таблице чемпионата Турции занимает лишь 10 строчку с 32 очками.

Гюнеш начал тренировать «Трабзонспор» в сентябре 2024 года, он тогда аж в пятый раз возглавил клуб.

Отметим, что за «Трабзонспор» играют два футболиста сборной Украины – Александр Зубков и Даниил Сикан, а также представитель украинской молодежки Арсений Батагов.

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Шенол Гюнеш Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов отставка
Дмитрий Олейник Источник: ФК Трабзонспор
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Комментарии 2
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Pavel_i_CO
А хто там гравці збірної України?
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+2
Mark4854590
Відставка назрівала. Та і вболівальники дуже критикували тренера.
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0
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