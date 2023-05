Источник: Маурисио Почеттино подписал контракт с Челси

Новым главным тренером английского «Челси» стал Маурисио Почеттино, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны подписали контракт после устной договоренности между 51-летним аргентинским тренером и клубом, достигнутой две недели назад.

Официальное заявление уже готовится и будет обнародовано вскоре, когда завершатся матчи последнего тура АПЛ.

На следующей неделе коуч начнет свою работу в качестве главного тренера «Челси». Его контракт будет действовать до июня 2026 года.

Ранее Почеттино возглавлял французский «ПСЖ», с которым выиграл Лигу 1 2021/22, Кубок Франции 2020/21 и Суперкубок Франции 2020.

Mauricio Pochettino has finally signed the contract as new Chelsea head coach after verbal agreement reached 2 weeks ago. 🚨🔵✍🏻 #CFC



Official statement ready, he’s starting his job as Chelsea manager next week.



Contract will be valid until June 2026.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/7BaBpimsFm