Переговоры между Почеттино и Челси находятся на финальном этапе

Переговоры между аргентинским специалистом Маурисио Почеттино и руководством английского клуба «Челси» находятся на финальном этапе.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил: «Переговоры между «Челси» и Маурисио Почеттино переходят в завершающую стадию. За последние сутки состоялись положительные контакты. Еще ничего не подписано, но дело продвигается вперед, ожидаются следующие шаги».

После отставки главного тренера Грэма Поттера синими временно руководит Фрэнк Лэмпард. «Челси» занимает 11-е место в АПЛ, потеряв все шансы на выход в еврокубки.