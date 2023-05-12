Переговоры между Почеттино и Челси находятся на финальном этапе
«Челси» занимает 11-е место в АПЛ, синими временно руководит Фрэнк Лэмпард
Переговоры между аргентинским специалистом Маурисио Почеттино и руководством английского клуба «Челси» находятся на финальном этапе.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил: «Переговоры между «Челси» и Маурисио Почеттино переходят в завершающую стадию. За последние сутки состоялись положительные контакты. Еще ничего не подписано, но дело продвигается вперед, ожидаются следующие шаги».
После отставки главного тренера Грэма Поттера синими временно руководит Фрэнк Лэмпард. «Челси» занимает 11-е место в АПЛ, потеряв все шансы на выход в еврокубки.
Understand talks between Chelsea and Mauricio Pochettino are moving forward to the final stages — positive contacts took place in the last 24h. 🚨🔵 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2023
Nothing signed/done yet — but finally advancing waiting on the next steps. pic.twitter.com/ISCXRyy6Yh
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