Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переговоры между Почеттино и Челси находятся на финальном этапе
Англия
12 мая 2023, 21:23 | Обновлено 12 мая 2023, 21:39
395
0

Переговоры между Почеттино и Челси находятся на финальном этапе

«Челси» занимает 11-е место в АПЛ, синими временно руководит Фрэнк Лэмпард

12 мая 2023, 21:23 | Обновлено 12 мая 2023, 21:39
395
0
Переговоры между Почеттино и Челси находятся на финальном этапе
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Переговоры между аргентинским специалистом Маурисио Почеттино и руководством английского клуба «Челси» находятся на финальном этапе.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил: «Переговоры между «Челси» и Маурисио Почеттино переходят в завершающую стадию. За последние сутки состоялись положительные контакты. Еще ничего не подписано, но дело продвигается вперед, ожидаются следующие шаги».

После отставки главного тренера Грэма Поттера синими временно руководит Фрэнк Лэмпард. «Челси» занимает 11-е место в АПЛ, потеряв все шансы на выход в еврокубки.

По теме:
Бьелса близок к тому, чтобы возглавить сборную двукратных чемпионов мира
Челси – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тиаго Силва может покинуть Челси летом
Маурисио Почеттино Челси назначение тренера Фабрицио Романо Фрэнк Лэмпард
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах
Футбол | 12 мая 2023, 04:04 20
Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах
Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах

Футболист «Арсенала» травмировал икроножную мышцу

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Зари перешел в бразильскую Конкордию
Футбол | 12 мая 2023, 20:58 1
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Зари перешел в бразильскую Конкордию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Зари перешел в бразильскую Конкордию

Силас продолжит карьеру в команде одной из низших лиг бразильского футбола

Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Футбол | 12.05.2023, 19:17
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
ФОТО. Зинченко начал сотрудничество с мировым лидером в сфере медиа
Футбол | 12.05.2023, 12:27
ФОТО. Зинченко начал сотрудничество с мировым лидером в сфере медиа
ФОТО. Зинченко начал сотрудничество с мировым лидером в сфере медиа
Адвокат: «Из-за отстранения Павелко Украину лишили возможности провести ЧМ»
Футбол | 12.05.2023, 15:30
Адвокат: «Из-за отстранения Павелко Украину лишили возможности провести ЧМ»
Адвокат: «Из-за отстранения Павелко Украину лишили возможности провести ЧМ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
11.05.2023, 20:20 15
Футбол
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
10.05.2023, 18:10 7
Теннис
Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
10.05.2023, 23:59 1
Футбол
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
11.05.2023, 04:45
Баскетбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
10.05.2023, 21:00 8
Футбол
Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме
Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме
12.05.2023, 11:35 7
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
10.05.2023, 19:59 8
Футбол
«За Украину, за Крым». Жена Усика подарила оккупантам минометный снаряд
«За Украину, за Крым». Жена Усика подарила оккупантам минометный снаряд
11.05.2023, 09:31 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности