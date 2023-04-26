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  4. Последние детали. Челси и Почеттино близки к подписанию контракта
Англия
26 апреля 2023, 12:48 |
307
0

Последние детали. Челси и Почеттино близки к подписанию контракта

У Мудрика будет новый тренер

26 апреля 2023, 12:48 |
307
0
Последние детали. Челси и Почеттино близки к подписанию контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

По информации инсайдера Фабрицио Романо, представители «Челси» в Испании провели встречу с наставником Маурисио Почеттино, который сейчас стал единственным претендентом на пост тренера Синих.

Сообщается, что встреча прошла позитивно, а стороны согласовывают последние детали контракта.

До конца сезона с командой будет работать Фрэнк Лэмпард, а Почеттино начнет работу с лета. При этом пока нет информации, когда именно «Челси» объявит о подписании наставника.

Не исключено, что это состоится еще до завершения сезона.

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Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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