Последние детали. Челси и Почеттино близки к подписанию контракта
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По информации инсайдера Фабрицио Романо, представители «Челси» в Испании провели встречу с наставником Маурисио Почеттино, который сейчас стал единственным претендентом на пост тренера Синих.
Сообщается, что встреча прошла позитивно, а стороны согласовывают последние детали контракта.
До конца сезона с командой будет работать Фрэнк Лэмпард, а Почеттино начнет работу с лета. При этом пока нет информации, когда именно «Челси» объявит о подписании наставника.
Не исключено, что это состоится еще до завершения сезона.
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