Последние детали. Челси и Почеттино близки к подписанию контракта

По информации инсайдера Фабрицио Романо, представители «Челси» в Испании провели встречу с наставником Маурисио Почеттино, который сейчас стал единственным претендентом на пост тренера Синих.

Сообщается, что встреча прошла позитивно, а стороны согласовывают последние детали контракта.

До конца сезона с командой будет работать Фрэнк Лэмпард, а Почеттино начнет работу с лета. При этом пока нет информации, когда именно «Челси» объявит о подписании наставника.

Не исключено, что это состоится еще до завершения сезона.