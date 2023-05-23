Источник: лидер Арсенала подписал новый контракт с клубом
Букайо Сака останется в лондонской команде
21-летний английский футболист лондонского «Арсенала» Букайо Сака продлил контракт с клубом.
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, англичанин подписал новое соглашение на длительный период, однако не уточняется на какой конкретно.
В текущем сезоне Сака провел 45 матчей во всех турнирах в футболке «канониров», в которых отличился 14 голами и 11 ассистами.
🚨 Understand Bukayo Saka has signed the new long term contract with Arsenal, done and sealed. Huge one for Gunners after the verbal agreement reached in February.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2023
Official announcement, next formal step expected very soon. ⚪️🔴 #AFC
Here we go, confirmed. pic.twitter.com/tgemRMQd7V
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