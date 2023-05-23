Источник: лидер Арсенала подписал новый контракт с клубом

21-летний английский футболист лондонского «Арсенала» Букайо Сака продлил контракт с клубом.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, англичанин подписал новое соглашение на длительный период, однако не уточняется на какой конкретно.

В текущем сезоне Сака провел 45 матчей во всех турнирах в футболке «канониров», в которых отличился 14 голами и 11 ассистами.