Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: лидер Арсенала подписал новый контракт с клубом
Англия
23 мая 2023, 13:48 |
1124
0

Источник: лидер Арсенала подписал новый контракт с клубом

Букайо Сака останется в лондонской команде

23 мая 2023, 13:48 |
1124
0
Источник: лидер Арсенала подписал новый контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

21-летний английский футболист лондонского «Арсенала» Букайо Сака продлил контракт с клубом.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, англичанин подписал новое соглашение на длительный период, однако не уточняется на какой конкретно.

В текущем сезоне Сака провел 45 матчей во всех турнирах в футболке «канониров», в которых отличился 14 голами и 11 ассистами.

По теме:
Лилль предложит Исмаили продлить контракт
Экс-игрок Арсенала: «Они выдохлись, но команда была великолепна»
РЕБРОВ: «Моей любви к Аль-Айну нет предела. Мой контракт еще действует»
Арсенал Лондон Букайо Сака продление контракта Фабрицио Романо
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
Бокс | 22 мая 2023, 16:54 8
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко

Филиппинец отметил обоих боксеров

Инсайдер: ФК Львов прекращает существование
Футбол | 22 мая 2023, 12:53 12
Инсайдер: ФК Львов прекращает существование
Инсайдер: ФК Львов прекращает существование

«Горожане» не доиграют сезон до конца

Названы гонорары Ломаченко и Хейни за бой в Лас-Вегасе
Бокс | 22.05.2023, 13:54
Названы гонорары Ломаченко и Хейни за бой в Лас-Вегасе
Названы гонорары Ломаченко и Хейни за бой в Лас-Вегасе
Невилл не одобряет. Легенда Ливерпуля включил Зинченко в сборную сезона АПЛ
Футбол | 23.05.2023, 11:42
Невилл не одобряет. Легенда Ливерпуля включил Зинченко в сборную сезона АПЛ
Невилл не одобряет. Легенда Ливерпуля включил Зинченко в сборную сезона АПЛ
Тренер Карпат: «Красная карточка сломала нашу команду»
Футбол | 23.05.2023, 09:52
Тренер Карпат: «Красная карточка сломала нашу команду»
Тренер Карпат: «Красная карточка сломала нашу команду»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: ван Леувен летом может возглавить Шахтер вместо Йовичевича
Источник: ван Леувен летом может возглавить Шахтер вместо Йовичевича
21.05.2023, 10:45 63
Футбол
Поражение со вкусом победы. Аль-Айн Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ
Поражение со вкусом победы. Аль-Айн Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ
21.05.2023, 20:41
Футбол
Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»
Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»
22.05.2023, 07:50 7
Бокс
10 футболистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2023 U-20 в Аргентине
10 футболистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2023 U-20 в Аргентине
22.05.2023, 13:30 9
Футбол
Оскар Де Ла Хойя назвал свой счет в бою Ломаченко – Хейни
Оскар Де Ла Хойя назвал свой счет в бою Ломаченко – Хейни
22.05.2023, 09:40 13
Бокс
Боб АРУМ: «Все были ошеломлены судейскими записками»
Боб АРУМ: «Все были ошеломлены судейскими записками»
21.05.2023, 11:43 1
Бокс
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
22.05.2023, 21:45 14
Футбол
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Все думали, что с Ломаченко покончено»
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Все думали, что с Ломаченко покончено»
21.05.2023, 17:20 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности