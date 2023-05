Источник: лидер Арсенала подписал новый контракт с клубом

21-летний английский футболист лондонского «Арсенала» Букайо Сака продлил контракт с клубом.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, англичанин подписал новое соглашение на длительный период, однако не уточняется на какой конкретно.

В текущем сезоне Сака провел 45 матчей во всех турнирах в футболке «канониров», в которых отличился 14 голами и 11 ассистами.

🚨 Understand Bukayo Saka has signed the new long term contract with Arsenal, done and sealed. Huge one for Gunners after the verbal agreement reached in February.



Official announcement, next formal step expected very soon. ⚪️🔴 #AFC



Here we go, confirmed. pic.twitter.com/tgemRMQd7V