ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с основным голкипером

Лондонский «Арсенал» официально сообщил о продлении контракта с основным голкипером Ароном Рэмсдейлом. Сроки нового соглашения не разглашаются, предыдущее было рассчитано до лета 2025 года.

Рэмсдейл перешел в «Арсенал» из «Шеффилд Юнайтед» летом 2021 года за 28 миллионов евро. Суммарно провел за «Канониров» 76 матчей во всех турнирах.

Также 25-летний голкипер успел провести 3 матча в составе сборной Англии.