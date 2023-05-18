Англия18 мая 2023, 20:07 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с основным голкипером
Сроки нового соглашения не сообщаются
18 мая 2023, 20:07 |
226
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Лондонский «Арсенал» официально сообщил о продлении контракта с основным голкипером Ароном Рэмсдейлом. Сроки нового соглашения не разглашаются, предыдущее было рассчитано до лета 2025 года.
Рэмсдейл перешел в «Арсенал» из «Шеффилд Юнайтед» летом 2021 года за 28 миллионов евро. Суммарно провел за «Канониров» 76 матчей во всех турнирах.
Также 25-летний голкипер успел провести 3 матча в составе сборной Англии.
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