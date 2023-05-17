Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме
Ангелина выиграла у Беатрис Хаддад Майе в 3-х сетах
Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 47) вышла в полуфинал на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).
В четвертьфинале соревнований украинка в трех сетах выиграла у 15-й ракетки мира Беатрис Хаддад Майе (Бразилия) за 3 часа и 41 минуту.
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/4 финала
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [12] – Ангелина Калинина (Украина) [30] – 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 3:6
В первой партии украинка дважды вела с двумя брейками (4:0, 5:2), однако после того, как перед восьмым геймом представительница Бразилии взяла медицинский тайм-аут, игра Ангелины посыпалась. В 10-м гейме при подаче на сет Калинина имела сетбол, но не смогла его реализовать. Игра перешла на тай-брейк, где сильнее оказалась Беатрис.
Во второй партии Калинина также заставляла соперницу догонять ее по геймам. Украинка выигрывала 2:0 и 4:2, но сразу же отдавала свою подачу. В 12-м гейме на приеме при счете 6:5 в свою пользу, Калинина имела 2 сет-поинта, но снова не смогла их реализовать. На тай-брейке 2-й партии украинка проигрывала 4:5 с мини-брейком, но смогла вовремя перевернуть игру и закрыть Беатрис 8:6. В итоге матч перешел в решающий третий сет.
Начало третьей партии Ангелина провалила. Украинка уступала 0:3. Далее Калинина взяла свою подачу и начался 5-й гейм. Именно его можно назвать решающим. Тогда украинка дважды спасла геймбол и реализовала брейк-поинт со 2-й попытки. После этого игра полностью перешла под контроль украинской теннисистки. Ангелина под ноль взяла свою подачу, сделала брейк в 8-м гейме и плюс-минус спокойно взяла следующий свой гейм – 5:3. Принять на матч получилось спокойно – Беатрис уже проиграла эту встречу у себя в голове, не смогла качественно завершать полувыигранные розыгрыши, а Калинина летала по корту. Итог – 6:3!
Это была четвертая встреча девушек. Калинина выиграла все матчи.
В 1/2 финала тысячника в Риме украинка сыграет с Вероникой Кудерметовой, которая выступает без флага.
3 hours and 41 minutes 🙌— wta (@WTA) May 16, 2023
An incredible match by both players but it's Anhelina Kalinina who prevails in the end.#IBI23 pic.twitter.com/vkGheYExjC
Pure Relief 😮💨@angie_kalinina beats Haddad Maia 6-7(2), 7-6(6), 6-3 in the longest match of the season, reaching her first WTA 1000 semifinal in Rome!#IBI23 pic.twitter.com/0Wa42S6VJ6— wta (@WTA) May 16, 2023
Two steps away from 𝑮𝑳𝑶𝑹𝒀 ✨— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 16, 2023
🔥 @V_Kudermetova and @angie_kalinina are your first Rome semifinalists!#IBI23 | @WTA pic.twitter.com/EzEiIv7LnJ
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Чесно кажучи, замість такого епіку краще б Ангеліна виграла у двох сетах, тим більше, що в обох перших вона лідирувала з двома та одним брейком відповідно. Де тепер брати сили у наступному матчі з кацапкою, не дуже зрозуміло, навіть незважаючи на завтрашній день відпочинку. Тим більше, що чергову гру доведеться проводити проти гарматниці, і побігати знову доведеться.
Але при цьому глядачі отримали суперське видовище, Ангеліна - найбільший прогрес на тисячниках, найвищий рейтинг у кар'єрі та посів на РГ. Вітаємо!
Дуже крута гра. Дякую. Я все...)
Скрытая баранка с 0-3 Браво!
Чому лише їх? Тому що дуже гидко було зазирнути на гілку матчу і знайти там хейт і образи на адресу суперниці Ангеліни. Через такі от ганебні речі ніколи в тих чатах і не з`являюся. А Беатріс молодчинка. Фантастична дівчина: виключно за рахунок характеру, на улюбленому покритті суперниці, ледь не реваншувалася за усі попередні поразки. І нейтральні італійські глядачі гідно цей вольовий порив гарячої бразилійки оцінили.
Ангеліні ж щиро бажаю перемогти як мінімум у ще одній грі. На щастя, це Мастерс, є день перерви між матчами, і є шанс відновитися.
Питання на засипку: чому Калініна постійно ігнорить дітей з м'ячиками на підпис після завершення матчу? Уже третій матч поспіль спостерігаю такий конфуз...