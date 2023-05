Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 47) вышла в полуфинал на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В четвертьфинале соревнований украинка в трех сетах выиграла у 15-й ракетки мира Беатрис Хаддад Майе (Бразилия) за 3 часа и 41 минуту.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/4 финала

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [12] – Ангелина Калинина (Украина) [30] – 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 3:6

В первой партии украинка дважды вела с двумя брейками (4:0, 5:2), однако после того, как перед восьмым геймом представительница Бразилии взяла медицинский тайм-аут, игра Ангелины посыпалась. В 10-м гейме при подаче на сет Калинина имела сетбол, но не смогла его реализовать. Игра перешла на тай-брейк, где сильнее оказалась Беатрис.

Во второй партии Калинина также заставляла соперницу догонять ее по геймам. Украинка выигрывала 2:0 и 4:2, но сразу же отдавала свою подачу. В 12-м гейме на приеме при счете 6:5 в свою пользу, Калинина имела 2 сет-поинта, но снова не смогла их реализовать. На тай-брейке 2-й партии украинка проигрывала 4:5 с мини-брейком, но смогла вовремя перевернуть игру и закрыть Беатрис 8:6. В итоге матч перешел в решающий третий сет.

Начало третьей партии Ангелина провалила. Украинка уступала 0:3. Далее Калинина взяла свою подачу и начался 5-й гейм. Именно его можно назвать решающим. Тогда украинка дважды спасла геймбол и реализовала брейк-поинт со 2-й попытки. После этого игра полностью перешла под контроль украинской теннисистки. Ангелина под ноль взяла свою подачу, сделала брейк в 8-м гейме и плюс-минус спокойно взяла следующий свой гейм – 5:3. Принять на матч получилось спокойно – Беатрис уже проиграла эту встречу у себя в голове, не смогла качественно завершать полувыигранные розыгрыши, а Калинина летала по корту. Итог – 6:3!

Это была четвертая встреча девушек. Калинина выиграла все матчи.

В 1/2 финала тысячника в Риме украинка сыграет с Вероникой Кудерметовой, которая выступает без флага.

3 hours and 41 minutes 🙌



An incredible match by both players but it's Anhelina Kalinina who prevails in the end.#IBI23 pic.twitter.com/vkGheYExjC — wta (@WTA) May 16, 2023