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  4. Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме
WTA
17 мая 2023, 00:35 | Обновлено 17 мая 2023, 00:49
1148
17

Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме

Ангелина выиграла у Беатрис Хаддад Майе в 3-х сетах

17 мая 2023, 00:35 | Обновлено 17 мая 2023, 00:49
1148
17
Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 47) вышла в полуфинал на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В четвертьфинале соревнований украинка в трех сетах выиграла у 15-й ракетки мира Беатрис Хаддад Майе (Бразилия) за 3 часа и 41 минуту.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/4 финала

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [12] – Ангелина Калинина (Украина) [30] – 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 3:6

В первой партии украинка дважды вела с двумя брейками (4:0, 5:2), однако после того, как перед восьмым геймом представительница Бразилии взяла медицинский тайм-аут, игра Ангелины посыпалась. В 10-м гейме при подаче на сет Калинина имела сетбол, но не смогла его реализовать. Игра перешла на тай-брейк, где сильнее оказалась Беатрис.

Во второй партии Калинина также заставляла соперницу догонять ее по геймам. Украинка выигрывала 2:0 и 4:2, но сразу же отдавала свою подачу. В 12-м гейме на приеме при счете 6:5 в свою пользу, Калинина имела 2 сет-поинта, но снова не смогла их реализовать. На тай-брейке 2-й партии украинка проигрывала 4:5 с мини-брейком, но смогла вовремя перевернуть игру и закрыть Беатрис 8:6. В итоге матч перешел в решающий третий сет.

Начало третьей партии Ангелина провалила. Украинка уступала 0:3. Далее Калинина взяла свою подачу и начался 5-й гейм. Именно его можно назвать решающим. Тогда украинка дважды спасла геймбол и реализовала брейк-поинт со 2-й попытки. После этого игра полностью перешла под контроль украинской теннисистки. Ангелина под ноль взяла свою подачу, сделала брейк в 8-м гейме и плюс-минус спокойно взяла следующий свой гейм – 5:3. Принять на матч получилось спокойно – Беатрис уже проиграла эту встречу у себя в голове, не смогла качественно завершать полувыигранные розыгрыши, а Калинина летала по корту. Итог – 6:3!

Это была четвертая встреча девушек. Калинина выиграла все матчи.

В 1/2 финала тысячника в Риме украинка сыграет с Вероникой Кудерметовой, которая выступает без флага.

По теме:
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Ангелина Калинина Беатрис Хаддад Майя WTA Рим отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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sirjoga
На мій погляд це поки кращий матч за участтю нашої тенісистки в цьому році. 
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+12
Stanislav Matusevych
Як же давно ми не бачили настільки епічних матчів від наших тенісисток! Стільки подій у одній зустрічі: і МТО, і невелика пауза на дощ, і камбеки від кожної тенісистки, і сльози в обох після матчу. І перемога українки, нарешті! 
Чесно кажучи, замість такого епіку краще б Ангеліна виграла у двох сетах, тим більше, що в обох перших вона лідирувала з двома та одним брейком відповідно. Де тепер брати сили у наступному матчі з кацапкою, не дуже зрозуміло, навіть незважаючи на завтрашній день відпочинку. Тим більше, що чергову гру доведеться проводити проти гарматниці, і побігати знову доведеться.
Але при цьому глядачі отримали суперське видовище, Ангеліна - найбільший прогрес на тисячниках, найвищий рейтинг у кар'єрі та посів на РГ. Вітаємо!
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+10
Andrian Harandzha
Як можна витримувати на корті по 4 години з холодною головою? Молодець! З кожною грою - Калініна стає сильніша!
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+9
Pasha007
Слава Україні наш народ непереможний,я вже таблетки пив.....це супер..ура
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+9
Andrey_1992
Умнічка, ГЕЕЕЕЕЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!
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+9
Alehandro
Я замахався в кріслі перед монітором весь цей час сидіти, уявляю, як вони майже 4 години замахались по корту гасати))
Дуже крута гра. Дякую. Я все...)
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+8
u6464u
Сонечко , молодець , боець .
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+8
alex55
Ответить
+8
Nostradamus
Кайф! Трудяжка! 
Скрытая баранка с 0-3  Браво! 
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+7
introvert
Як влаштувати собі вбивчий марафон замість легенького кросу, наочний приклад і свіженький рецепт. Здавалося б, і суперниця зручна, і улюблений грунт під ногами, і всі обставини матчу складаються на твою користь... але ж власну підсвідомість не надуриш. Щойно зрозуміла, що може стрибнути вище власної голови (півфінал Мастерса, лишенько!), так одразу ж і попливла. Так усю зустріч і провела - то виборсуючись на поверхню, то знову занурюючись з головою. Потішивши римську публіку божевільною тривалістю матчу і змусивши пережити весь спектр емоцій, від відчаю до щастя, власних вболівальників. Останніх, разом з самою Калініною, від усього серця поздоровляю з вистражданою перемогою. Але лише адекватних. 
Чому лише їх? Тому що дуже гидко було зазирнути на гілку матчу і знайти там хейт і образи на адресу суперниці Ангеліни. Через такі от ганебні речі ніколи в тих чатах і не з`являюся. А Беатріс молодчинка. Фантастична дівчина: виключно за рахунок характеру, на улюбленому покритті суперниці, ледь не реваншувалася за усі попередні поразки. І нейтральні італійські глядачі гідно цей вольовий порив гарячої бразилійки оцінили.
Ангеліні ж щиро бажаю перемогти як мінімум у ще одній грі. На щастя, це Мастерс, є день перерви між матчами, і є шанс відновитися.
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+6
K_Sarioglo@i.ua
Просто молодчина!
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+4
Сергій Юрійович
Тепер Татарстан на черзі. Як то пережити?
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Анна Савоськіна
Ангеліну з перемогою, дякуємо за подаровані емоції. Добре відновитися і з свіжою головою та силою здолати гидку прихильницю путі!!!
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+2
Обсервер Влад
От чому не можна так грати постійно? Ну вміє ж! Вітання!
Питання на засипку: чому Калініна постійно ігнорить дітей з м'ячиками на підпис після завершення матчу? Уже третій матч поспіль спостерігаю такий конфуз...
Ответить
+1
VITASS
Да уж. Девчонки порадовали. Послевкусие у игры как после хорошего коньяка. Геля сделала этот вечер. Одна из тех игр, которые не забываются. Было все, как в романе: сюжет, интрига, разочарование, надежда, битва, и счастливый финал. На сейчас матч года, не меньше.. Браво Геля!
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0
Олександр Радченко
Калинина Риму запомнится своей игрой больше чем Свитолина своими двумя турнирами ,но с скучным теннисом. 
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0
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