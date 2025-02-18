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  4. Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Отдала с 6:2, 5:2. Видеообзор матча
WTA
18 февраля 2025, 03:31 | Обновлено 18 февраля 2025, 16:54
445
1

Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Отдала с 6:2, 5:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Дубае

18 февраля 2025, 03:31 | Обновлено 18 февраля 2025, 16:54
445
1
Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Отдала с 6:2, 5:2. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

17 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла Виктории Азаренко в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Украинка уступила со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 4:6 за 2 часа и 53 минуты. Калинина могла и победить, если бы закрыла вторую партию с 5:2.

Следующей соперницей Азаренко будет вторая ракетка мира Ига Свентек.

🏆 WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Ангелина Калинина – 🏳️ Виктория Азаренко – 6:2, 6:7 (4:7), 4:6

Видеообзор матча:

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Ангелина Калинина Виктория Азаренко видео теннисные видеообзоры WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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RingLord9
Коли не потраплю новини на Калініна, вона постійно програє. Хто її взагалі спонсорує? Вона ж нуль! А відмова грати на ОІ, бо в горлі першить... Ніколи цього не забуду. Тупо вкрала чиєсь місце. Сором!
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