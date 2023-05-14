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Чемпионат Нидерландов
Гронинген
14.05.2023 15:30 – Матч прерван, 5’ 0 : 0
Аякс
Матч остановлен на 9-й минуте из-за беспорядков на трибунах
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Нидерланды
14 мая 2023, 19:15 | Обновлено 14 мая 2023, 19:47
1340
0

ВИДЕО. Матч между Гронингеном и Аяксом остановлен из-за беспорядков

Фанаты протестуют против действий руководства клуба и вылета из топ-дивизиона

14 мая 2023, 19:15 | Обновлено 14 мая 2023, 19:47
1340
0
ВИДЕО. Матч между Гронингеном и Аяксом остановлен из-за беспорядков
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок 32-го тура чемпионата Нидерландов между «Гронингеном» и «Аяксом» был остановлен на 9-й минуте из-за беспорядков болельщиков.

При счете 0:0 на 6-й минуте игры фанаты команды хозяев поля начали бросать дымовые шашки. Ультрас показали баннеры с оскорблениями в адрес руководства клуба.

Болельщики «Гронингена» протестуют против действий босса клуба, которые привели к досрочному вылету из топ-дивизиона.

Через некоторое время матч был возобновлен, но беспорядки продолжались, и судья в поле окончательно остановил игру.

ВИДЕО. Матч между Гронингеном и Аяксом остановлен из-за беспорядков

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Источник Sport.ua
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