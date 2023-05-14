ВИДЕО. Матч между Гронингеном и Аяксом остановлен из-за беспорядков
Фанаты протестуют против действий руководства клуба и вылета из топ-дивизиона
Поединок 32-го тура чемпионата Нидерландов между «Гронингеном» и «Аяксом» был остановлен на 9-й минуте из-за беспорядков болельщиков.
При счете 0:0 на 6-й минуте игры фанаты команды хозяев поля начали бросать дымовые шашки. Ультрас показали баннеры с оскорблениями в адрес руководства клуба.
Болельщики «Гронингена» протестуют против действий босса клуба, которые привели к досрочному вылету из топ-дивизиона.
Через некоторое время матч был возобновлен, но беспорядки продолжались, и судья в поле окончательно остановил игру.
ВИДЕО. Матч между Гронингеном и Аяксом остановлен из-за беспорядков
The match between Groningen and Ajax was suspended due to fan invasion. They are protesting against the team's relegation.pic.twitter.com/7kcDlyMdUR— VAR Tático (@vartatico) May 14, 2023
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