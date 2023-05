Поединок 32-го тура чемпионата Нидерландов между «Гронингеном» и «Аяксом» был остановлен на 9-й минуте из-за беспорядков болельщиков.

При счете 0:0 на 6-й минуте игры фанаты команды хозяев поля начали бросать дымовые шашки. Ультрас показали баннеры с оскорблениями в адрес руководства клуба.

Болельщики «Гронингена» протестуют против действий босса клуба, которые привели к досрочному вылету из топ-дивизиона.

Через некоторое время матч был возобновлен, но беспорядки продолжались, и судья в поле окончательно остановил игру.

ВИДЕО. Матч между Гронингеном и Аяксом остановлен из-за беспорядков

The match between Groningen and Ajax was suspended due to fan invasion. They are protesting against the team's relegation.pic.twitter.com/7kcDlyMdUR