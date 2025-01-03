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  4. Когда Калинина начнет матч 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене?
WTA
03 января 2025, 15:50 |
401
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Когда Калинина начнет матч 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене?

Ангелина начнет поединок против Полины Кудерметовой 4 января в 04:00 по Киеву

03 января 2025, 15:50 |
401
0
Когда Калинина начнет матч 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

4 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/2 финала украинка сыграет против «нейтралки» Полины Кудерметовой (WTA 107), которая начала соревнования еще из квалификации. Поединок начнется 1-м запуском на Pat Rafter Arena. Ориентировочное время старта встречи – 04:00 по Киеву.

Ранее Калинина и Кудерметова не играли между собой. Победительница противостояния выйдет в финал пятисотника, где сыграет либо против Арины Соболенко (WTA 1), либо против Мирры Андреевой (WTA 16).

Калинина – единственная представительница Украины, которая продолжает выступления на кортах Брисбена. На своем пути она уже прошла Ван Яфань, Диану Шнайдер, Юань Юэ и Кимберли Биррелл.

WTA 500 Брисбен. 1/2 финала. Одиночный разряд

Pat Rafter Arena. 1-й запуск (не ранее 04:00 по Киеву)

Ангелина Калинина (WTA 55) – 🏳️ Полина Кудерметова (WTA 107) [Q]

Полное расписание игрового дня в Брисбене (3 января)

* на скриншоте указано местное время (разница с Киевом – +8 часов)

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Ангелина Калинина Полина Кудерметова WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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