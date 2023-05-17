Аякс выиграл у Гронингема доигрывание матча, прерванного из-за беспорядков

В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» на выезде одержал победу над «Гронингеном» (3:2).

14 мая игра была прервана на 9-й минуте из-за действий фанатов «Гронингена», которые забросали поле дымовыми шашками, протестуя против вылета клуба из элитного дивизиона.

Оставшиеся 80 минут были доиграны 16 мая при пустых трибунах. Аякс забил три гола, на что хозяева поля ответили двумя.

«Аякс» набрал 66 очков и входит в топ-3, отставая от ПСВ на 5 очков за 2 тура до финиша. Ранее досрочно чемпионом стал «Фейеноорд».

«Гронинген» занимает предпоследнее, 17-е место, и досрочно лишился шансов на выживание в элите.

Чемпионат Нидерландов. 32-й тур

Гронингем – Аякс – 2:3

Голы: Флориан Крюгер, 38, Ларос Дуарте, 87 – Душан Тадич, 18 (пен), Брайан Бробби, 68, Юрриен Тимбер, 81.

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