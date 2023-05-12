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12 мая 2023, 21:00 | Обновлено 12 мая 2023, 21:15
176
0

Бьелса близок к тому, чтобы возглавить сборную двукратных чемпионов мира

Аргентинский специалист до февраля 2022 года работал 3,5 года в «Лидсе»

12 мая 2023, 21:00 | Обновлено 12 мая 2023, 21:15
176
0
Бьелса близок к тому, чтобы возглавить сборную двукратных чемпионов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Бьелса

Аргентинский специалист Марсело Бьелса близок, чтобы стать новым главным тренером сборной Уругвая, двукратных чемпионов мира.

67-летний наставник достиг устной договоренности с Федерацией футбола Уругвая, сообщил инсайдер Фабрицио Романо:

«Бьелса подпишет контракт в ближайшие дни, наконец-то все согласовано, подтвердил член уругвайской федерации Хорхе Касалес».

Марсело Бьелса до февраля 2022 года работал 3,5 года в «Лидсе», после чего взял творческую паузу.

Аргентинец также возглавлял клубы Эспаньол, Атлетик Бильбао, Марсель, Лацио, Лилль. Белса тренировал сборные Аргентины и Чили.

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Марсело Бьелса сборная Уругвая по футболу назначение тренера Фабрицио Романо Лидс
Источник Фабрицио Романо
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