Бьелса близок к тому, чтобы возглавить сборную двукратных чемпионов мира

Аргентинский специалист Марсело Бьелса близок, чтобы стать новым главным тренером сборной Уругвая, двукратных чемпионов мира.

67-летний наставник достиг устной договоренности с Федерацией футбола Уругвая, сообщил инсайдер Фабрицио Романо:

«Бьелса подпишет контракт в ближайшие дни, наконец-то все согласовано, подтвердил член уругвайской федерации Хорхе Касалес».

Марсело Бьелса до февраля 2022 года работал 3,5 года в «Лидсе», после чего взял творческую паузу.

Аргентинец также возглавлял клубы Эспаньол, Атлетик Бильбао, Марсель, Лацио, Лилль. Белса тренировал сборные Аргентины и Чили.

Marcelo Bielsa is back — he’s set to sign as new coach of Uruguay national team. Done deal as full verbal agreement has been finally reached. 🚨⚪️🇺🇾 #Uruguay



Federation member Jorge Casales has confirmed that former OM and Leeds boss will sign the contract in the next hours. pic.twitter.com/HXDXd21Ow7