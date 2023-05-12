Бьелса близок к тому, чтобы возглавить сборную двукратных чемпионов мира
Аргентинский специалист до февраля 2022 года работал 3,5 года в «Лидсе»
Аргентинский специалист Марсело Бьелса близок, чтобы стать новым главным тренером сборной Уругвая, двукратных чемпионов мира.
67-летний наставник достиг устной договоренности с Федерацией футбола Уругвая, сообщил инсайдер Фабрицио Романо:
«Бьелса подпишет контракт в ближайшие дни, наконец-то все согласовано, подтвердил член уругвайской федерации Хорхе Касалес».
Марсело Бьелса до февраля 2022 года работал 3,5 года в «Лидсе», после чего взял творческую паузу.
Аргентинец также возглавлял клубы Эспаньол, Атлетик Бильбао, Марсель, Лацио, Лилль. Белса тренировал сборные Аргентины и Чили.
Marcelo Bielsa is back — he’s set to sign as new coach of Uruguay national team. Done deal as full verbal agreement has been finally reached. 🚨⚪️🇺🇾 #Uruguay— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2023
Federation member Jorge Casales has confirmed that former OM and Leeds boss will sign the contract in the next hours. pic.twitter.com/HXDXd21Ow7
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