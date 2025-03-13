Украина. Премьер лига13 марта 2025, 04:17 | Обновлено 13 марта 2025, 05:10
125
0
У Мельгосы в сборной Украины U-21 будет новый ассистент вместо Шевчука
Виталий Вернидуб станет ассистентом наставника молодежной сборной
13 марта 2025, 04:17 | Обновлено 13 марта 2025, 05:10
125
0
В молодежной сборной Украины U-21 произойдут перемены в тренерском штабе.
Вячеслав Шевчук не будет больше работать в молодежной сборной Украины U-21. Он не будет совмещать свою роль спортивного директора Полесья с должностью помощника главного тренера молодежки.
На следующем сборе Уная Мельгоса, главный тренер сборной Украины U-21, получит нового помощника.
Им станет Виталий Вернидуб, который будет сочетать работу в УАФ с должностью в Кривбассе – в тренерском штабе своего отца, Юрия Вернидуба.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 марта 2025, 08:24 7
«Манчестер Юнайтед» уже летом хочет подписать украинца Лунина
Футбол | 13 марта 2025, 04:24 1
Украинец за свое выступление получил 7.1 балла
Футбол | 12.03.2025, 21:40
Бокс | 12.03.2025, 09:00
Футбол | 12.03.2025, 06:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.03.2025, 07:44 5
12.03.2025, 08:43 15
12.03.2025, 06:45 23
11.03.2025, 07:48 13
12.03.2025, 11:25
12.03.2025, 22:11 6
11.03.2025, 00:38 2