У Мельгосы в сборной Украины U-21 будет новый ассистент вместо Шевчука

В молодежной сборной Украины U-21 произойдут перемены в тренерском штабе.

Вячеслав Шевчук не будет больше работать в молодежной сборной Украины U-21. Он не будет совмещать свою роль спортивного директора Полесья с должностью помощника главного тренера молодежки.

На следующем сборе Уная Мельгоса, главный тренер сборной Украины U-21, получит нового помощника.

Им станет Виталий Вернидуб, который будет сочетать работу в УАФ с должностью в Кривбассе – в тренерском штабе своего отца, Юрия Вернидуба.