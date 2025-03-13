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  4. У Мельгосы в сборной Украины U-21 будет новый ассистент вместо Шевчука
Украина. Премьер лига
13 марта 2025, 04:17 | Обновлено 13 марта 2025, 05:10
125
0

У Мельгосы в сборной Украины U-21 будет новый ассистент вместо Шевчука

Виталий Вернидуб станет ассистентом наставника молодежной сборной

13 марта 2025, 04:17 | Обновлено 13 марта 2025, 05:10
125
0
У Мельгосы в сборной Украины U-21 будет новый ассистент вместо Шевчука
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

В молодежной сборной Украины U-21 произойдут перемены в тренерском штабе.

Вячеслав Шевчук не будет больше работать в молодежной сборной Украины U-21. Он не будет совмещать свою роль спортивного директора Полесья с должностью помощника главного тренера молодежки.

На следующем сборе Уная Мельгоса, главный тренер сборной Украины U-21, получит нового помощника.

Им станет Виталий Вернидуб, который будет сочетать работу в УАФ с должностью в Кривбассе – в тренерском штабе своего отца, Юрия Вернидуба.

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Вячеслав Шевчук сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Виталий Вернидуб назначение тренера отставка Юрий Вернидуб Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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