Одиозный Бьелса вскоре вернется к тренерской работе

Аргентинский тренер Марсело Бьелса в ближайшее время станет главным тренером сборной Уругвая. Стороны близки к подписанию контракта.

Сообщается, что соглашение с 67-летним специалистом будет действовать до завершения отборочного турнира чемпионата мира-2026 с возможностью продления в случае выхода в финальный турнир.

Как известно, в январе этого года Бьелса мог возглавить английский клуб «Эвертон».

Последним местом работы специалиста был «Лидс», откуда он был уволен в прошлом году. Ранее Марсело Бьелса работал со сборными Аргентины и Чили.