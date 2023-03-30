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30 марта 2023, 12:35 | Обновлено 30 марта 2023, 12:50
293
0

Одиозный Бьелса вскоре вернется к тренерской работе

Аргентинец готов принять новый вызов

30 марта 2023, 12:35 | Обновлено 30 марта 2023, 12:50
293
0
Одиозный Бьелса вскоре вернется к тренерской работе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Бьелса

Аргентинский тренер Марсело Бьелса в ближайшее время станет главным тренером сборной Уругвая. Стороны близки к подписанию контракта.

Сообщается, что соглашение с 67-летним специалистом будет действовать до завершения отборочного турнира чемпионата мира-2026 с возможностью продления в случае выхода в финальный турнир.

Как известно, в январе этого года Бьелса мог возглавить английский клуб «Эвертон».

Последним местом работы специалиста был «Лидс», откуда он был уволен в прошлом году. Ранее Марсело Бьелса работал со сборными Аргентины и Чили.

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Марсело Бьелса сборная Уругвая по футболу
Источник Tyc Sports
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