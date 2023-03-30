Другие новости30 марта 2023, 12:35 | Обновлено 30 марта 2023, 12:50
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Одиозный Бьелса вскоре вернется к тренерской работе
Аргентинец готов принять новый вызов
30 марта 2023, 12:35 | Обновлено 30 марта 2023, 12:50
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Аргентинский тренер Марсело Бьелса в ближайшее время станет главным тренером сборной Уругвая. Стороны близки к подписанию контракта.
Сообщается, что соглашение с 67-летним специалистом будет действовать до завершения отборочного турнира чемпионата мира-2026 с возможностью продления в случае выхода в финальный турнир.
Как известно, в январе этого года Бьелса мог возглавить английский клуб «Эвертон».
Последним местом работы специалиста был «Лидс», откуда он был уволен в прошлом году. Ранее Марсело Бьелса работал со сборными Аргентины и Чили.
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