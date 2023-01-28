Оригинально. Стало известно, почему Бьелса не подошел Эвертону

Стала известна причина, по которой «Эвертон» отказался от кандидатуры Марсело Бьелсы на пост главного тренера.

Дело в том, что 67-летний аргентинец хочет до конца сезона возглавить молодежную команду «Ирисок», чтобы лучшей с ней ознакомиться и подготовиться к новому сезону. При этом первой командой в это время руководили бы ассистенты Бьелсы.

Однако руководство «Эвертона» такой вариант не устроило. Клуб борется за выживание в АПЛ, и команде нужен результат здесь и сейчас.

Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» возглавит Шон Дайч.