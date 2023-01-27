Выбор сделан. Эвертон определился с новым главным тренером

Новым главным тренером «Эвертона» будет назначен Шон Дайч. Об этом сообщают английские СМИ. Официально о назначении могут сообщить уже сегодня.

Ранее сообщалось о том, что кроме Дайча «Эвертон» рассматривал кандидатуру Марсело Бьелсы. Однако, по информации СМИ, аргентинский специалист предложение «Эвертона» отклонил.

Предыдущим местом работы 51-летнего Дайча был «Бернли», который он возглавлял в 2012 – 2022 годах. До этого Дайч работал с «Брайтоном». На посту главного тренера «Эвертона» Дайч заменит Фрэнка Лэмпарда.