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Англия
27 января 2023, 13:39 | Обновлено 27 января 2023, 13:44
1122
4

Выбор сделан. Эвертон определился с новым главным тренером

Команду Виталия Миколенко возглавит Шон Дайч

27 января 2023, 13:39 | Обновлено 27 января 2023, 13:44
1122
4
Выбор сделан. Эвертон определился с новым главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Новым главным тренером «Эвертона» будет назначен Шон Дайч. Об этом сообщают английские СМИ. Официально о назначении могут сообщить уже сегодня.

Ранее сообщалось о том, что кроме Дайча «Эвертон» рассматривал кандидатуру Марсело Бьелсы. Однако, по информации СМИ, аргентинский специалист предложение «Эвертона» отклонил.

Предыдущим местом работы 51-летнего Дайча был «Бернли», который он возглавлял в 2012 – 2022 годах. До этого Дайч работал с «Брайтоном». На посту главного тренера «Эвертона» Дайч заменит Фрэнка Лэмпарда.

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Шон Дайч Эвертон
Источник Sky Sports
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Комментарии 4
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Alex906
Жаль.Сэм Алвердайс столько команд спас от вылета .Сандерленд с последнего места вытащил 
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Умник
Огонь.
Харизматичный чувак
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