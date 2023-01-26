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  4. Осталась два кандидата. Эвертон готов выбрать нового тренера
Англия
26 января 2023, 12:12 |
1637
2

Осталась два кандидата. Эвертон готов выбрать нового тренера

Кто будет тренировать Миколенко - Дайч или Бьелса?

26 января 2023, 12:12 |
1637
2
Осталась два кандидата. Эвертон готов выбрать нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

По информации Sky Sports, «Эвертон» остановился на двух основных претендентах на роль нового главного тренера после увольнения Фрэнка Лэмпарда.

В среду клуб провел переговоры с Марсело Бьелсой и Шоном Дайчем. Оба наставника сумели приятно впечатлить руководство ливерпульцев, поэтому менеджмент еще не принял окончательное решение.

Бьелса в АПЛ работал с «Лидсом», а Дайч – с «Бернли».

Команда Виталия Миколенко, как и в прошлом сезоне, ведет борьбу за выживание. С 15 очками «Эвертон» занимает предпоследнее место АПЛ.

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Эвертон Виталий Миколенко Шон Дайч Марсело Бьелса
Источник Sky Sports
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Комментарии 2
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ALKOSruLKA
Бьєлса вміє рятувати шлакові клуби і виводити їх в вищі дивізіони... Евертон в даний момент є шлаком.
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Gargantua
Лидс после ухода Бьелсы стал играть лучше
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