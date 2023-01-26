Осталась два кандидата. Эвертон готов выбрать нового тренера
Кто будет тренировать Миколенко - Дайч или Бьелса?
По информации Sky Sports, «Эвертон» остановился на двух основных претендентах на роль нового главного тренера после увольнения Фрэнка Лэмпарда.
В среду клуб провел переговоры с Марсело Бьелсой и Шоном Дайчем. Оба наставника сумели приятно впечатлить руководство ливерпульцев, поэтому менеджмент еще не принял окончательное решение.
Бьелса в АПЛ работал с «Лидсом», а Дайч – с «Бернли».
Команда Виталия Миколенко, как и в прошлом сезоне, ведет борьбу за выживание. С 15 очками «Эвертон» занимает предпоследнее место АПЛ.
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