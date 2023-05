Лучший показатель. Мудрик за 19 минут игры Арсенал – Челси создал 3 момента

Во вторник, 2 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных. На 71-й минуте встречи наставник «пенсионеров» Фрэнк Лэмпард выпустил Мудрика на поле, заменив Рахима Стерлинга.

За 19 минут матча после выхода на замену Мудрик создал для партнеров три шанса для взятия ворот. Это самый лучший показатель в составе обеих команд.

В футболке «Челси» Мудрик провел 14 матчей, в которых отличился 2 ассистами. Голами украинец пока что не отличался.

Mudryk created more chances (3) than any Chelsea or Arsenal player, he played 19 minutes. (@MozoFootball) #CFC pic.twitter.com/F27b3Xlx78