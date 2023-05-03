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  4. Лучший показатель. Мудрик за 19 минут игры Арсенал – Челси создал 3 момента
Англия
03 мая 2023, 09:52 |
679
2

Лучший показатель. Мудрик за 19 минут игры Арсенал – Челси создал 3 момента

Украинец появился на поле в лондонском дерби на 71-й минуте

03 мая 2023, 09:52 |
679
2
Лучший показатель. Мудрик за 19 минут игры Арсенал – Челси создал 3 момента
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 2 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных. На 71-й минуте встречи наставник «пенсионеров» Фрэнк Лэмпард выпустил Мудрика на поле, заменив Рахима Стерлинга.

За 19 минут матча после выхода на замену Мудрик создал для партнеров три шанса для взятия ворот. Это самый лучший показатель в составе обеих команд.

В футболке «Челси» Мудрик провел 14 матчей, в которых отличился 2 ассистами. Голами украинец пока что не отличался.

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Михаил Мудрик Арсенал Лондон Челси Арсенал - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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Burevestnik
ну а толку ?  
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0
Taste The World
Вау, геній! Можна переходити в Сіті або Барселону. Думаю 250 лямів буде норм
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0
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