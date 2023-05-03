Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Англия
03 мая 2023, 00:55 | Обновлено 03 мая 2023, 01:40
1702
0

Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч

Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор дважды расписался в воротах «Челси»

03 мая 2023, 00:55 | Обновлено 03 мая 2023, 01:40
1702
0
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 мая, в Лондоне на «Эмирейтс» состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» одолел «Челси» (3:1).

Лучшим игроком матча назван Мартин Эдегор, который забил два гола в первом тайме, за что получил высокую оценку 8.8.

У канониров Александр Зинченко вышел в основе и был заменен на 73-й минуте, ему поставили оценку 7.1, пятую среди лучших у хозяев поля.

У гостей Михаил Мудрик вышел на замену на 71-й минуте. Вингер получил оценку 6.4, что примерно равно средней у команды.

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Челси – 3:1

По теме:
Арсенал – Челси – 3:1. Зинченко победил Мудрика. Видео голов и обзор матча
Друг против друга так и не сыграли. Арсенал уверенно одолел Челси
«Тебе нужно было переходить к нам». Фаны Арсенала «тепло» встретили Мудрика
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Мартин Эдегор Михаил Мудрик Челси Арсенал - Челси WhoScored
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ПАЛКИН: «Мне не нравится организация ФИФА. Будем судиться»
Футбол | 02 мая 2023, 17:31 12
Сергей ПАЛКИН: «Мне не нравится организация ФИФА. Будем судиться»
Сергей ПАЛКИН: «Мне не нравится организация ФИФА. Будем судиться»

Клуб спасла продажа Мудрика

ВИДЕО. Фаны Арсенала скандируют «Супер Фрэнк Лэмпард» при 3:0 с Челси
Футбол | 02 мая 2023, 23:20 1
ВИДЕО. Фаны Арсенала скандируют «Супер Фрэнк Лэмпард» при 3:0 с Челси
ВИДЕО. Фаны Арсенала скандируют «Супер Фрэнк Лэмпард» при 3:0 с Челси

Троллинг или поддержка от болельщиков «канониров»?

Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть
Бокс | 02.05.2023, 09:55
Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть
Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть
Бесплатные трансляции на год. Что такое УПЛ-ТВ и в чем смысл проекта?
Футбол | 02.05.2023, 05:35
Бесплатные трансляции на год. Что такое УПЛ-ТВ и в чем смысл проекта?
Бесплатные трансляции на год. Что такое УПЛ-ТВ и в чем смысл проекта?
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
Бокс | 02.05.2023, 16:58
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Соболева проигнорировала теннисистку, поддержавшую вторжение россии
ВИДЕО. Соболева проигнорировала теннисистку, поддержавшую вторжение россии
01.05.2023, 17:57 3
Теннис
Гуаль разрывает Экстраклассу. Из-за войны Днепр-1 потерял топ-бомбардира
Гуаль разрывает Экстраклассу. Из-за войны Днепр-1 потерял топ-бомбардира
01.05.2023, 12:00 13
Футбол
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
02.05.2023, 22:23 13
Футбол
КАЛАДЗЕ: «Рад за Украину, но Грузия заслужила статус кандидата в ЕС раньше»
КАЛАДЗЕ: «Рад за Украину, но Грузия заслужила статус кандидата в ЕС раньше»
01.05.2023, 17:16 26
Война
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
01.05.2023, 17:35 3
Футбол
Марк Селби сделал максимальный брейк в финале ЧМ-2023 по снукеру
Марк Селби сделал максимальный брейк в финале ЧМ-2023 по снукеру
01.05.2023, 00:40 5
Снукер
Люка Бресель обыграл Марка Селби и впервые стал чемпионом мира по снукеру
Люка Бресель обыграл Марка Селби и впервые стал чемпионом мира по снукеру
02.05.2023, 00:51 5
Снукер
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
01.05.2023, 19:51 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности