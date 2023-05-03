Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч

Во вторник, 2 мая, в Лондоне на «Эмирейтс» состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» одолел «Челси» (3:1).

Лучшим игроком матча назван Мартин Эдегор, который забил два гола в первом тайме, за что получил высокую оценку 8.8.

У канониров Александр Зинченко вышел в основе и был заменен на 73-й минуте, ему поставили оценку 7.1, пятую среди лучших у хозяев поля.

У гостей Михаил Мудрик вышел на замену на 71-й минуте. Вингер получил оценку 6.4, что примерно равно средней у команды.

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Челси – 3:1