Арсенал – Челси – 3:1. Зинченко победил Мудрика. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 2 мая, в Лондоне на «Эмирейтс» состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» одолел «Челси» (3:1).

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В первом тайме канониры забили трижды. Дубль оформил Мартин Эдегор, также отличился Габриэл Жезус. Во втором тайме Нони Мадуэке отыграл один мяч для Челси.

У канониров Александр Зинченко вышел в основу и был заменен на 73-й минуте. У гостей Михаил Мудрик вышел на замену на 71-й минуте.

«Арсенал», набрав 78 очков, продолжает чемпионскую гонку с «Ман Сити», у которого 76 баллов и две игры в запасе.

АПЛ. 34-й тур, 2 мая

Арсенал – Челси – 3:1

Гол: Эдегор, 18, 31, Габриэл Жезус, 34 – Мадуэке, 65

Видеообзор матча