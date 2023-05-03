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Чемпионат Англии
Арсенал
02.05.2023 22:00 – FT 3 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 мая 2023, 00:40 | Обновлено 03 мая 2023, 00:57
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0

Арсенал – Челси – 3:1. Зинченко победил Мудрика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги

03 мая 2023, 00:40 | Обновлено 03 мая 2023, 00:57
98
0
Арсенал – Челси – 3:1. Зинченко победил Мудрика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко и Артета

Во вторник, 2 мая, в Лондоне на «Эмирейтс» состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» одолел «Челси» (3:1).

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В первом тайме канониры забили трижды. Дубль оформил Мартин Эдегор, также отличился Габриэл Жезус. Во втором тайме Нони Мадуэке отыграл один мяч для Челси.

У канониров Александр Зинченко вышел в основу и был заменен на 73-й минуте. У гостей Михаил Мудрик вышел на замену на 71-й минуте.

«Арсенал», набрав 78 очков, продолжает чемпионскую гонку с «Ман Сити», у которого 76 баллов и две игры в запасе.

АПЛ. 34-й тур, 2 мая

Арсенал – Челси – 3:1

Гол: Эдегор, 18, 31, Габриэл Жезус, 34 – Мадуэке, 65

Видеообзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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