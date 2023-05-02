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Англия
02 мая 2023, 11:18 |
102
0

Арсенал – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 34 тура чемпионата Англии

02 мая 2023, 11:18 |
102
0
Арсенал – Челси. Текстовая трансляция матча
ФК Арсенал

Во вторник, 2 мая, состоится поединок 34 тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лондонский «Арсенал» достаточно долго удерживал за собой первенство в чемпионской гонке АПЛ, после четырехматчевой безвыигрышной серии «канониры» переместились на вторую позицию. «Челси» сейчас идет на двенадцатом месте. Отметим, что за «Арсенал» выступает украинский защитник Александ Зинченко, а за «Челси» – украинский вингер Михаил Мудрик.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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