Во вторник, 2 мая, состоится поединок 34 тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Челси».

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Лондонский «Арсенал» достаточно долго удерживал за собой первенство в чемпионской гонке АПЛ, после четырехматчевой безвыигрышной серии «канониры» переместились на вторую позицию. «Челси» сейчас идет на двенадцатом месте. Отметим, что за «Арсенал» выступает украинский защитник Александ Зинченко, а за «Челси» – украинский вингер Михаил Мудрик.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.