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Чемпионат Англии
Арсенал
02.05.2023 22:00 – FT 3 : 1
Челси
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Англия
03 мая 2023, 03:47 | Обновлено 03 мая 2023, 04:03
123
0

Микель АРТЕТА: «Скорость, качество, движение, два прекрасных гола»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Челси»

03 мая 2023, 03:47 | Обновлено 03 мая 2023, 04:03
123
0
Микель АРТЕТА: «Скорость, качество, движение, два прекрасных гола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Во вторник, 2 мая, в Лондоне на «Эмирейтс» состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» одолел «Челси» (3:1).

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча сказал: «Первые 60 минут, я думаю, команда играла очень хорошо. Нам нужно оставаться на своем уровне игры. И это все, что я хочу видеть от нашей команды.

Скорость, качество, движение, два прекрасных гола! Мы объединились с нашими болельщиками и создали невероятную атмосферу. Они невероятно поддерживали нас. Мы хотели заслужить право быть лучшими в лиге. Я счастлив быть здесь.

Травма Габриэля? Он не мог продолжать игру. Он пройдет обследование, ему было некомфортно играть.

Два гола Мартина Эдегора? У него уже 14 голов в этом сезоне. У него отличный вклад в команду, лидерские качества. Я им очень доволен».

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Арсенал Лондон пресс-конференция чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси Микель Артета
Источник BBC
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