Друг против друга так и не сыграли. Арсенал уверенно одолел Челси

В завершающем поединке 34 тура Английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби, в котором встретились «Арсенал» и «Челси». «Канониры» долгое время лидировали в турнирной таблице, но после четырехматчевой безвыигрышной серии опустились на второе место. «Челси» в текущем сезоне только разочаровывает своих поклонников. Не помогла и тренерская отставка Грэма Поттера: при Фрэнке Лэмпарде «синие» потерпели три поражения.

После стартового свистка хозяева взяли мяч под контроль и методично начали расшатывать оборону соперников. Опасных моментов у ворот «синих» не было, но защитные построения гостей находились под постоянным давлением, а мяч почти не покидал половину поля «Челси». И такая агрессивная игра принесла успех «Арсеналу». После поперечной передачи Джаки Эдегор точно пробил под перекладину.

Пропустив гол, «синие» активизировались и даже создали отличную возможность для взятия ворот, когда Рамсдэйл продемонстрировал свою реакцию после удара Чилуэлла. «Канониры», в свою очередь, продолжали атаковать… и забивать. Джака снова ассистировал Эдегору, который оформил дубль в матче. А отправил соперников в глубокий нокдаун Жезус, добивший мяч в ворота после отскока.

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После перерыва хозяева поля продолжили создавать моменты. Жезус замыкал навес с углового, и Тьяго с линии ворот выбил мяч, а Джаке помешала отличиться реакция Кепы. Не пробил голкипера из угла штрафного и Сака. По такой несколько односторонней игре «синие» неожиданно размочили счет: забросом Ковачича сполна воспользовался Мадуэке, который пробил мимо голкипера.

В середине второй половины встречи на поле вышел Мудрик, а через несколько мгновений был заменен Зинченко. Так что, украинцы не имели времени для противостояния друг другу. «Канониры» же вполне уверенно довели встречу до победного окончания и вернулись на первое место. Правда, «Манчестер Сити» провел на две игры меньше.

Английская Премьер-лига. 34 тур.

«Арсенал» – «Челси» – 3:1

Эдегор (18, 31), Жезус (34) – Мадуэке (65)

Ковачич (80), Галлахер (96)

«Арсенал»: Рамсдэйл, Уайт, Кивер, Магальянс, Зинченко (Тирни, 71), Эдегор, Жоржиньо (Парти, 86), Джака, Сака (Нелсон, 71), Жезус (Холдинг, 85), Троссард (Мартинелли, 59)

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Фофана (Чалоба, 86), Тьяго Силва, Чилуэлл, Канте, Фернандес (Мудрик, 71), Ковачич, Мадуэке (Зиеш, 79), Обамеянг (Хаверц, 46), Стерлинг (Галлахер, 71)

Арбитр: Роберт Джонс

Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

АРСЕНАЛ – ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА