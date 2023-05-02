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Арсенал
02.05.2023 22:00 – FT 3 : 1
Челси
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Англия
02 мая 2023, 23:56 | Обновлено 03 мая 2023, 00:48
1594
9

Друг против друга так и не сыграли. Арсенал уверенно одолел Челси

Зинченко появился в старте, Мудрик вышел на замену

02 мая 2023, 23:56 | Обновлено 03 мая 2023, 00:48
1594
9
Друг против друга так и не сыграли. Арсенал уверенно одолел Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

В завершающем поединке 34 тура Английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби, в котором встретились «Арсенал» и «Челси». «Канониры» долгое время лидировали в турнирной таблице, но после четырехматчевой безвыигрышной серии опустились на второе место. «Челси» в текущем сезоне только разочаровывает своих поклонников. Не помогла и тренерская отставка Грэма Поттера: при Фрэнке Лэмпарде «синие» потерпели три поражения.

После стартового свистка хозяева взяли мяч под контроль и методично начали расшатывать оборону соперников. Опасных моментов у ворот «синих» не было, но защитные построения гостей находились под постоянным давлением, а мяч почти не покидал половину поля «Челси». И такая агрессивная игра принесла успех «Арсеналу». После поперечной передачи Джаки Эдегор точно пробил под перекладину.

Пропустив гол, «синие» активизировались и даже создали отличную возможность для взятия ворот, когда Рамсдэйл продемонстрировал свою реакцию после удара Чилуэлла. «Канониры», в свою очередь, продолжали атаковать… и забивать. Джака снова ассистировал Эдегору, который оформил дубль в матче. А отправил соперников в глубокий нокдаун Жезус, добивший мяч в ворота после отскока.

Getty Images/Global Images Ukraine

После перерыва хозяева поля продолжили создавать моменты. Жезус замыкал навес с углового, и Тьяго с линии ворот выбил мяч, а Джаке помешала отличиться реакция Кепы. Не пробил голкипера из угла штрафного и Сака. По такой несколько односторонней игре «синие» неожиданно размочили счет: забросом Ковачича сполна воспользовался Мадуэке, который пробил мимо голкипера.

В середине второй половины встречи на поле вышел Мудрик, а через несколько мгновений был заменен Зинченко. Так что, украинцы не имели времени для противостояния друг другу. «Канониры» же вполне уверенно довели встречу до победного окончания и вернулись на первое место. Правда, «Манчестер Сити» провел на две игры меньше.

Английская Премьер-лига. 34 тур.

«Арсенал» – «Челси» – 3:1

Эдегор (18, 31), Жезус (34) – Мадуэке (65)

Ковачич (80), Галлахер (96)

«Арсенал»: Рамсдэйл, Уайт, Кивер, Магальянс, Зинченко (Тирни, 71), Эдегор, Жоржиньо (Парти, 86), Джака, Сака (Нелсон, 71), Жезус (Холдинг, 85), Троссард (Мартинелли, 59)

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Фофана (Чалоба, 86), Тьяго Силва, Чилуэлл, Канте, Фернандес (Мудрик, 71), Ковачич, Мадуэке (Зиеш, 79), Обамеянг (Хаверц, 46), Стерлинг (Галлахер, 71)

Арбитр: Роберт Джонс

Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

АРСЕНАЛ – ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Octopus
Дали забить Челси, чтоб Лэмпс не был такой грустный
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+2
avk2307
С момента игры со Спортингом дома Арсенал играет хорошо минут 70 в среднем. Если начинают с начала игры пасоваться без обострения, то пропускают как с Саутгемптоном и Борнмутом и потом доганяют всю игру. А если начинают активно , то быстро 1-2 гола забивают как с ВестХемом и Ливерпулем  и потом под конец игры их дожимают. Если бы это не Челси был а Брайтон или Борнмут то и вничью могли сыграть.
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+1
Springfield
Зина опять накосячил, вот и не встретились.
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0
Mr Voevudskiy
До конца физрука так и не будут убирать? Это ж трэш)
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0
Рыжик
Remark пенсионер,ты выиграл сегодня или как всегда проиграл последние деньги своей старушки.
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-1
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Четвертый
Ну нормально Мудрик вышел , освежил игру . должен в следующем туре против ноунейм Борнмута выйти в основе ,а если повезёт и те запарного поставят , тогда есть шанс забить дебютный гол ,хотя правильно Илюша сделал что от четвёртых смылся
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-2
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