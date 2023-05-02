Арсенал – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лэмпарда вновь оставят без первых набранных очков после возвращения в клуб?
Во вторник, 2 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч тридцать четвертого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонские «Арсенал» и «Челси». Стартовый свисток рефери Роберта Джонса из Честера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Арсенал
Лондонский «Арсенал» достаточно долго удерживал за собой первенство в чемпионской гонке АПЛ, но ничего другого не остается команде в подобном статусе на фоне трех ничейных результатов подряд, которые в последствии довершаются поражением от прямых конкурентов, кроме как уступить свои позиции. Посреди прошлой недели коллектив Микеля Артеты во второй раз в сезоне отправился на «Этихад Стедиум» и вновь потерпел поражение. Только в данном контексте цена этого результата была значительно выше, чем вылет на ранней стадии одного из национальных кубковых турниров.
Уже по итогу матча на выходных против «Фулхэма» (2:1) «Манчестер Сити» обогнал «канониров». Теперь уже команда Хосепа Гвардиолы лидирует с преимуществом в одно очко над соперниками, для которых главная проблема заключается далеко не в этом гандикапе «горожан». Дело в том, что у конкурентов еще есть целых два матча в запасе, поэтому в определенный момент они могут существенно нарастить свой отрыв. Для того, чтобы ситуация не стала еще хуже, «Арсеналу» на отрезке продолжительностью в две недели предстоит не потерять очки как в предстоящей игре, так и в последующих – против «Ньюкасла» и «Брайтона», у которых своих интересов в чемпионате еще достаточно.
Челси
«Арсенал» – «Челси», лондонское дерби, «красные» против «синих» – все это звучит очень красиво и многообещающе, но не в этом сезоне. Иначе назвать результаты «пенсионеров» в текущей кампании, кроме как абсолютным провалом, при всем желании не получится, а хаотичная смена главных тренеров в слепой погоне за улучшением результатов лишь подливает масла в огонь и без того разъяренной критики со стороны фанатов. «Челси» сейчас идет двенадцатым под руководством Фрэнка Лэмпарда, поэтому с момента ухода Грэма Поттера фактически ничего хорошего в жизни команды не произошло.
Да и как может измениться ситуация к лучшему, если при новом главном тренере «синие» исключительно проигрывают. Их последний хоть сколько-нибудь положительный результат, ничья против «Ливерпуля» (0:0), связан с краткосрочной каденцией испанца Бруно Сальтора. Глядя на пять подряд поражений после этого при новом наставнике, фанаты «Челси» с радостью обменяли бы эти 90 минут на сам факт назначения Лэмпарда. А каков толк, если поражения приходят даже от «Вулверхэмптона» (0:1) и «Брентфорда» (0:2), а наставники соперников даже благодарят «синих» за «спортивную солидарность»? Хотя на самом деле эта «солидарность» и есть текущий уровень лондонского клуба. Обиднее всего именно украинским болельщикам от факта присутствия в этом всем Михаила Мудрика.
Ориентировочные составы
«Арсенал»: Рамсдейл – Зинченко, Габриэль, Холдинг, Уайт – Парти, Джака – Троссар, Едегор, Сака – Жезус.
«Челси»: Аррисабалага – Чилвелл, Фофана, Силва, Чалоба – Галлахер, Канте, Фернандес – Мудрик, Хаверц, Феликс.
Не сыграют: Эльнени, Салиба, Томиясу – Беттинелли, Броя, Джеймс, Кукурелья, Кулибали, Маунт.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящем поединке неудачная серия команды Микеля Артеты подойдет к концу. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Арсенал» (-1.5) с коэффициентом 2.68.
2 мая, вторник
|«Арсенал» – «Челси»
|Лондон. «Эмирейтс». 22:00
|Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta Sports
|Арбитр: Роберт Джонс (Честер, Англия)
|АРСЕНАЛ – ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
|Прогноз Sport.ua – 3:0
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