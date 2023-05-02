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  4. Зинченко vs Мудрик. Лондонское дерби: составы на матч Арсенал – Челси
Англия
02 мая 2023, 21:03 | Обновлено 02 мая 2023, 21:10
2575
4

Зинченко vs Мудрик. Лондонское дерби: составы на матч Арсенал – Челси

Поединок состоится 2 мая в 22:00 по Киеву

02 мая 2023, 21:03 | Обновлено 02 мая 2023, 21:10
2575
4
Зинченко vs Мудрик. Лондонское дерби: составы на матч Арсенал – Челси
Twitter

Во вторник, 2 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч тридцать четвертого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонские «Арсенал» и «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток рефери Роберта Джонса из Честера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы на матч:

Арсенал: Рамздейл, Зинченко, Габриэл, Кивиор, Уайт, Джака, Жоржиньо, Эдегор, Троссард, Жезус, Сака

Челси: Кепа, Чилуэлл, Силва, Фофана, Аспиликуэта, Ковачич, Фернандес, Канте, Стерлинг, Обамеянг, Мадуэке

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут. Вингер «синих» Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи.

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стартовые составы Арсенал Лондон Челси Арсенал - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Kaftan
Наскільки цей лампард тупий мудак!  Це буде 6 програш підряд для фізрука. Поскоріше б його звільнили🤦
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+3
Alehandro
Тросард з цьою сивою пасмою та синцями під очима міг би норм молодого Дракулу зіграти чи когось з сімейки Адамсів))
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+1
avk2307
Тренеры конечно поставили и Жоржиньо и Обамеянга  больше за то, что они из этих клубов перешли. Типа, пусть доказывают.
Ну и для меня неожиданно, что Кивиор играет, т.к. по игре с Спортингом он даже хуже Холдинга выглядел. Посмотрим что выйдет из этого....
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0
Mr Voevudskiy
Лол. Уже даже чебуреке в старт пихают..
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0
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