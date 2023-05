Зинченко vs Мудрик. Лондонское дерби: составы на матч Арсенал – Челси

Во вторник, 2 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч тридцать четвертого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонские «Арсенал» и «Челси».

Стартовый свисток рефери Роберта Джонса из Честера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы на матч:

Арсенал: Рамздейл, Зинченко, Габриэл, Кивиор, Уайт, Джака, Жоржиньо, Эдегор, Троссард, Жезус, Сака

Челси: Кепа, Чилуэлл, Силва, Фофана, Аспиликуэта, Ковачич, Фернандес, Канте, Стерлинг, Обамеянг, Мадуэке

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут. Вингер «синих» Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Kiwior at the back

⚖️ Jorginho in the middle

🪄 Trossard on the wing



Three changes from our last game - let's do this, Gunners! pic.twitter.com/J5tVFLhaZF