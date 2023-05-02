Зинченко vs Мудрик. Лондонское дерби: составы на матч Арсенал – Челси
Поединок состоится 2 мая в 22:00 по Киеву
Во вторник, 2 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч тридцать четвертого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонские «Арсенал» и «Челси».
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Стартовый свисток рефери Роберта Джонса из Честера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Тренеры определили стартовые составы на матч:
Арсенал: Рамздейл, Зинченко, Габриэл, Кивиор, Уайт, Джака, Жоржиньо, Эдегор, Троссард, Жезус, Сака
Челси: Кепа, Чилуэлл, Силва, Фофана, Аспиликуэта, Ковачич, Фернандес, Канте, Стерлинг, Обамеянг, Мадуэке
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут. Вингер «синих» Михаил Мудрик остался на скамейке запасных.
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) May 2, 2023
🧱 Kiwior at the back
⚖️ Jorginho in the middle
🪄 Trossard on the wing
Three changes from our last game - let's do this, Gunners! pic.twitter.com/J5tVFLhaZF
Your Chelsea side tonight! 👊@ParimatchGlobal | #ArsChe pic.twitter.com/4Gok45hkKK— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 2, 2023
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