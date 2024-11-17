Манчестер Сити нашел замену Родри. Горожане готовы заплатить 120 млн евро

«Манчестер Сити» попытается подписать молодого полузащитника «ПСЖ» Варрена Заира-Эмери, сообщает Fichajes.

По информации источника, горожане видят во французе замену травмированному обладателю Золотого мяча Родри, который может покинуть клуб. «Манчестер Сити» готов предложить «ПСЖ» 120 миллионов евро за игрока.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 18-летнего француза в 60 миллионов евро. Контракт Варрена с французским клубом рассчитан на лето 2029 года.

В нынешнем сезоне Заир-Эмери провел за «ПСЖ» во всех турнирах 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.