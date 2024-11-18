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Лига наций
18 ноября 2024, 01:00 | Обновлено 18 ноября 2024, 01:45
108
0

День Лиги наций. Турнирные таблицы: шоу Италии и Франции, Бельгия в тумане

Англия вернулась в топ-дивизион, Холанд сделал хет-трик для Норвегии

18 ноября 2024, 01:00 | Обновлено 18 ноября 2024, 01:45
108
0
День Лиги наций. Турнирные таблицы: шоу Италии и Франции, Бельгия в тумане
УЕФА. Адриен Рабьо ⚽⚽

Вечером 17 ноября в нескольких группах состоялись поединки последнего, 6-го тура Лиги наций.

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В ярком шоу в Милане сборная Франции одолела команду Италии (3:1). Дубль для гостей оформил Адриен Рабьо. Команда Дидье Дешама отыгралась за домашнее поражение 1:3 в первом туре.

Сборная Израиля сенсационно переиграла команду Бельгии в Лиге наций (1:0). Из-за вопросов безопасности матч состоялся не в Израиле, а в Будапеште, столице Венгрии. Игра прошла в условиях сильного тумана. Единственный в матче гол забил Ярден Шуа на 86-й минуте.

Итоговое положение в группе A2: Франция (13), Италия (13), Бельгия (4), Израиль (4). Франция опередила Италии по разнице мячей (+6 против +5). Бельгия оказалась выше Израиля по разнице мячей в личных встречах (3:1, 1:0).

Франция и Италия вышли в 1/4 финала. Бельгия сыграет в плей-офф за право остаться в Лиге A, а Израиль выбыл в Лигу B.

В Лиге наций B сборная Англии разгромила команду Ирландию (5:0) и повысилась в Лигу наций A. Уверенная победа над Финляндией (2:0) не помогла сборной Греции занять первое место.

Турнирное положение B2: Англия (15), Греция (15), Ирландия (6), Финляндия (0). Англия оказалась выше Греции по разнице мячей в личных встречах (0:2, 3:0).

Сборная Греции сыграет в плей-офф за повышение в классе, а команда Ирландии – за право остаться в Лиге B. Сборная Финляндии понижается в классе в Дивизион C.

Норвегия разгромила Казахстан (5:0), у хозяев хет-триком отличился звездный форвард Эрлинг Холанд. Австрия не сумела обыграть Словению (1:1) и упустила шанс повыситься в классе.

Сборная Норвегии вышла в дивизион А (13 очков), сборная Австрии (11 пунктов) сыграет переходные матчи с представителем Лиги A. Словения (8) будет играть за выживание в Лиге B, Казахстан (1) вылетел в дивизион C.

В 1/4 финала вышли: Германия, Испания, Италия, Франция, Португалия, Нидерланды.

По итогам группового раунда топ-2 групп Лиги A выйдут в четвертьфиналы и затем в плей-офф определят победителя. Победители групп в Лигах B, С и D поднимутся в более высокий дивизион. Команды, которые займут последние места в Лигах А (все четыре), B (все четыре), С (две худших) – перейдут в дивизион ниже.

В стыковых матчах в марте 2025 года за повышение (понижение) в дивизионе будут играть команды: третьи места в Лиге A против вторых мест в Лиге B (4 пары), третьи места в Лиге B против вторых мест в Лиге С (4 пары), две лучших команды на четвертых местах в Лиге C против вторых мест в Лиге D (2 пары).

🏆 Лига наций. 6-й тур, 17 ноября

🔹 Лига A

  • 21:45. Израиль – Бельгия – 1:0
  • 21:45. Италия – Франция – 1:3

🔹 Лига B

  • 19:00. Австрия – Словения – 1:1
  • 19:00. Англия – Ирландия – 5:0
  • 19:00. Норвегия – Казахстан – 5:0
  • 19:00. Финляндия – Греция – 0:2

🔹 Лига C

  • 16:00. Латвия – Армения – 1:2
  • 16:00. Северная Македония – Фареры – 1:0

🏆 Турнирные таблицы

🔹 Лига A

🔹 Лига B

🔹 Лига C

🔹 Лига D

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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