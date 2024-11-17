Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хет-трик Холанда. Норвегия уничтожила Казахстан и эпически обогнала Австрию
Лига наций УЕФА. Лига B
Австрия
17.11.2024 19:00 – FT 1 : 1
Словения
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
17 ноября 2024, 20:57 |
327
0

Хет-трик Холанда. Норвегия уничтожила Казахстан и эпически обогнала Австрию

Сборная Австрии сыграла вничью со Словенией

17 ноября 2024, 20:57 |
327
0
Хет-трик Холанда. Норвегия уничтожила Казахстан и эпически обогнала Австрию
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября состоялся матч заключительного тура третьей группы дивизиона Лиги наций между Норвегией и Казахстаном.

За хозяев хет-триком отличился звездный форвард Эрлинг Холанд, также по голу забивших Александр Серлот и Антонио Нуса. Гости не ответили забитым голом.

В параллельном матче Австрия принимала сборную Словении.

За хозяев гол забил Романо Шмид. Гости ответили голом Адама Гнезда Черина.

В группе сборная Норвегии гарантировала себе выход в дивизион А, заняв первое место с 13 очками. Сборная Австрии заняла второе место, имея в своем активе 11 очков. Словения находится на третьем месте с 8 очками. Сборная Казахстана, занявшая четвертое место с 1 очком, вылетела в дивизион С.

Лига наций. 6-й тур. 17 ноября

Дивизион В. Группа 3

Норвегия – Казахстан – 5:0

Голы: Холланд, 23, 37, 71, Серлот, 41, Нуса, 76

Австрия – Словения – 1:1

Голы: Шмид, 27 – Гнезда Черин, 81

По теме:
НАЗАРЕНКО: «Момент был стопроцентный, нужно было забивать, но не забил»
Они возвращаются. Англия разгромила Ирландию и повысилась в Лигу наций A
Северная Македония – Фарерские острова – 1:0. Видео гола и обзор матча
сборная Норвегии по футболу сборная Словении по футболу сборная Австрии по футболу сборная Казахстана по футболу Эрлинг Холанд Александер Серлот Лига наций
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Шахтере возник скандал из-за возможного подписания дебютанта сборной
Футбол | 17 ноября 2024, 13:33 17
В Шахтере возник скандал из-за возможного подписания дебютанта сборной
В Шахтере возник скандал из-за возможного подписания дебютанта сборной

Иван Калюжный может усилить состав «горняков»

Зачем напрягаться? Северная Македония минимально переиграла Фареры
Футбол | 17 ноября 2024, 18:02 0
Зачем напрягаться? Северная Македония минимально переиграла Фареры
Зачем напрягаться? Северная Македония минимально переиграла Фареры

Заключительный тур группового этапа Лиги наций для хозяев не имел никакого значения

ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
Другие виды | 17.11.2024, 06:06
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
ДЕВУШКА ДНЯ. Алиса Шмидт – самая сексуальная спортсменка мира
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Футбол | 16.11.2024, 23:40
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Бокс | 17.11.2024, 10:31
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
16.11.2024, 10:42
Бокс
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
16.11.2024, 07:36 20
Бокс
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
16.11.2024, 07:41
Бокс
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 353
Футбол
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
16.11.2024, 20:57 13
Футбол
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
15.11.2024, 19:59 6
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
16.11.2024, 21:59 37
Футбол
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
15.11.2024, 22:29
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем