Хет-трик Холанда. Норвегия уничтожила Казахстан и эпически обогнала Австрию
Сборная Австрии сыграла вничью со Словенией
17 ноября состоялся матч заключительного тура третьей группы дивизиона Лиги наций между Норвегией и Казахстаном.
За хозяев хет-триком отличился звездный форвард Эрлинг Холанд, также по голу забивших Александр Серлот и Антонио Нуса. Гости не ответили забитым голом.
В параллельном матче Австрия принимала сборную Словении.
За хозяев гол забил Романо Шмид. Гости ответили голом Адама Гнезда Черина.
В группе сборная Норвегии гарантировала себе выход в дивизион А, заняв первое место с 13 очками. Сборная Австрии заняла второе место, имея в своем активе 11 очков. Словения находится на третьем месте с 8 очками. Сборная Казахстана, занявшая четвертое место с 1 очком, вылетела в дивизион С.
Лига наций. 6-й тур. 17 ноября
Дивизион В. Группа 3
Норвегия – Казахстан – 5:0
Голы: Холланд, 23, 37, 71, Серлот, 41, Нуса, 76
Австрия – Словения – 1:1
Голы: Шмид, 27 – Гнезда Черин, 81
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