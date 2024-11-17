Хет-трик Холанда. Норвегия уничтожила Казахстан и эпически обогнала Австрию

17 ноября состоялся матч заключительного тура третьей группы дивизиона Лиги наций между Норвегией и Казахстаном.

За хозяев хет-триком отличился звездный форвард Эрлинг Холанд, также по голу забивших Александр Серлот и Антонио Нуса. Гости не ответили забитым голом.

В параллельном матче Австрия принимала сборную Словении.

За хозяев гол забил Романо Шмид. Гости ответили голом Адама Гнезда Черина.

В группе сборная Норвегии гарантировала себе выход в дивизион А, заняв первое место с 13 очками. Сборная Австрии заняла второе место, имея в своем активе 11 очков. Словения находится на третьем месте с 8 очками. Сборная Казахстана, занявшая четвертое место с 1 очком, вылетела в дивизион С.

Лига наций. 6-й тур. 17 ноября

Дивизион В. Группа 3

Норвегия – Казахстан – 5:0

Голы: Холланд, 23, 37, 71, Серлот, 41, Нуса, 76

Австрия – Словения – 1:1

Голы: Шмид, 27 – Гнезда Черин, 81