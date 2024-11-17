Норвегия – Казахстан – 5:0. Неудержимый Холланд. Видео голов и обзор матча
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17 ноября состоялся матч заключительного тура дивизиона В третьей группы между сборными Норвегии и Казахстана.
Игра прошла на стадионе Уллевал в Осло.
За хозяев хет-триком отличился звездный форвард Эрлинг Холанд, также по голу забили Александр Серлот и Антонио Нуса. Гости не ответили забитым голом.
В группе Норвегия заняла первое место с 13 очками. Казахстан, имея в своем активе 1 очко, занял четвертое место.
Лига наций. 6-й тур. 17 ноября
Дивизион В. Группа 3
Норвегия – Казахстан – 5:0
Голы: Холанд, 23, 37, 71, Серлот, 41, Нуса, 76
Видеообзор матча:
События матча
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