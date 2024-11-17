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Лига наций УЕФА. Лига B
Норвегия
17.11.2024 19:00 – FT 5 : 0
Казахстан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
17 ноября 2024, 22:21 | Обновлено 17 ноября 2024, 22:27
222
0

Норвегия – Казахстан – 5:0. Неудержимый Холланд. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

17 ноября 2024, 22:21 | Обновлено 17 ноября 2024, 22:27
222
0
Норвегия – Казахстан – 5:0. Неудержимый Холланд. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября состоялся матч заключительного тура дивизиона В третьей группы между сборными Норвегии и Казахстана.

Игра прошла на стадионе Уллевал в Осло.

За хозяев хет-триком отличился звездный форвард Эрлинг Холанд, также по голу забили Александр Серлот и Антонио Нуса. Гости не ответили забитым голом.

В группе Норвегия заняла первое место с 13 очками. Казахстан, имея в своем активе 1 очко, занял четвертое место.

Лига наций. 6-й тур. 17 ноября

Дивизион В. Группа 3

Норвегия – Казахстан – 5:0

Голы: Холанд, 23, 37, 71, Серлот, 41, Нуса, 76

Видеообзор матча:

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Нуса (Норвегия).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Норвегия).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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