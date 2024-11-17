Арсенал интересуется лидером Барселоны. Канониры готовы заплатить €90 млн

Лондонский «Арсенал» интересуется звездным вингером «Барселоны» Рафиньей, сообщает Fichajes.

По информации источника, «канониры» готовы заплатить за игрока 90 миллионов евро. «Арсенал» может сделать предложение о трансфере игрока летом 2025 года.

Также источник сообщает, что главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик не хочет, чтобы вингер, ставший одним из лидеров атаки клуба, покидал каталонцев.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего вингера в 60 миллионов евро. Контракт игрока с «блауграна» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Рафинья провел за «Барселону» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» интересуется Мохамедом Кудусом.