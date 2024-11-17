ЯРЕМЧУК: «Был момент в конце. Можно было катить Мудрику, но защитник...»
Форвард сборной Украины прокомментировал результат матча с Грузией (1:1)
16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.
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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.
После завершения встречи форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал результат матча:
– Могли забить, а могли и пропустить. Думаю, ничья – более справедливый результат. Конечно, в конце где-то могли забить, но в целом Грузия во 2-м тайме была опаснее Украины, поэтому, я думаю, заслуженная ничья для обеих команд.
– Они, когда забили, понеслись?
– Да, было тяжело, конечно. Когда они забили и начали давить – было непросто.
– Вспомни момент, когда мы могли забивать. Ты так классно отдал и сначала удар Гуцуляка, потом еще один удар Назаренко.
– Выбежали в атаку, получило пространство, создали голевой момент. Где-то не повезло немного.
– Мудрик очень долго тебе что-то говорил после игры. О чем говорили?
– У меня был момент в конце, когда я с фланга простреливал. Можно было ему катить назад, но меня защитник немного подтолкнул, и я уже не мог отдавать ему передачу. Если бы отдал, думаю, тоже голевой момент был бы.
– Впереди игра с Албанией. Какие мысли об этом?
– За сборную всегда матчи очень ответственные. Албания – команда непростая, в прошлый раз проиграли с ними, потому будет очень сложно. Болельщики горячие, у команды итальянский такой стиль, хорошо обороняются, сложно против них играть.
– Немного расстроены все сейчас, потому что такой эмоциональный матч?
– Двоякие ощущения. Выигрывали до 80-й минуты, в конце еще могли забить. Немножко такое опустошение, – сказал Яремчук.
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