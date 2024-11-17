ЯРЕМЧУК: «Был момент в конце. Можно было катить Мудрику, но защитник...»

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения встречи форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал результат матча:

– Могли забить, а могли и пропустить. Думаю, ничья – более справедливый результат. Конечно, в конце где-то могли забить, но в целом Грузия во 2-м тайме была опаснее Украины, поэтому, я думаю, заслуженная ничья для обеих команд.

– Они, когда забили, понеслись?

– Да, было тяжело, конечно. Когда они забили и начали давить – было непросто.

– Вспомни момент, когда мы могли забивать. Ты так классно отдал и сначала удар Гуцуляка, потом еще один удар Назаренко.

– Выбежали в атаку, получило пространство, создали голевой момент. Где-то не повезло немного.

– Мудрик очень долго тебе что-то говорил после игры. О чем говорили?

– У меня был момент в конце, когда я с фланга простреливал. Можно было ему катить назад, но меня защитник немного подтолкнул, и я уже не мог отдавать ему передачу. Если бы отдал, думаю, тоже голевой момент был бы.

– Впереди игра с Албанией. Какие мысли об этом?

– За сборную всегда матчи очень ответственные. Албания – команда непростая, в прошлый раз проиграли с ними, потому будет очень сложно. Болельщики горячие, у команды итальянский такой стиль, хорошо обороняются, сложно против них играть.

– Немного расстроены все сейчас, потому что такой эмоциональный матч?

– Двоякие ощущения. Выигрывали до 80-й минуты, в конце еще могли забить. Немножко такое опустошение, – сказал Яремчук.