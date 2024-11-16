Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михаил МУДРИК: «Если бы защитник не сыграл, то он бы расстреливал ворота»
Лига наций
16 ноября 2024, 22:52 |
1309
3

Михаил МУДРИК: «Если бы защитник не сыграл, то он бы расстреливал ворота»

Вингер сборной Украины дал комментарий после ничейного матча с Грузией (1:1)

16 ноября 2024, 22:52 |
1309
3
Михаил МУДРИК: «Если бы защитник не сыграл, то он бы расстреливал ворота»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения встречи вингер сборной Украины Михаил Мудрик, после прострела которого защитник соперников оформил автогол, коротко прокомментировал результат матча:

«Автогол? После обыгрыша поднял голову и увидел Довбика. Если бы защитник не сыграл, то он бы там расстреливал ворота.

Знали заранее, что будет тяжелая игра. Погодные условия были нелегкие, мы ментально готовились к этому. Потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к полю » и потом уже нормально было», – сказал Михаил.

Видеообзор матча Грузия – Украина (1:1)

По теме:
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Ребров обратился к игрокам сборной Украины после упущенной победы
Анатолий ТРУБИН: «У Грузии не было слишком много опасных моментов»
Михаил Мудрик автогол Артем Довбик Соломон Кверквелия сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Грузия - Украина Лига наций
Даниил Агарков Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон признался, из-за чего проиграл Джейку Полу в поединке в Техасе
Бокс | 16 ноября 2024, 08:08 0
Майк Тайсон признался, из-за чего проиграл Джейку Полу в поединке в Техасе
Майк Тайсон признался, из-за чего проиграл Джейку Полу в поединке в Техасе

Джейк одержал победу решением судей

Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол
Бокс | 16 ноября 2024, 06:19 2
Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол
Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол

Общая сумма с продаж билетов составила более 17 миллионов долларов

Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Футбол | 16.11.2024, 20:57
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
«Был тяжелым». Ребров признался, что сказал Мудрику во время игры с Грузией
Футбол | 16.11.2024, 22:45
«Был тяжелым». Ребров признался, что сказал Мудрику во время игры с Грузией
«Был тяжелым». Ребров признался, что сказал Мудрику во время игры с Грузией
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
Бокс | 16.11.2024, 08:57
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Наші старі футболісти 5 річної давності уже не в кондиціях. Довбик і Циганков не грають майже в збірній якщо по результативності. Тому є Мудрик чи хоч він. Без нього б не було чотирьох очок хоч з Грузією. І це його рівень. Принаймні з найслабшою до початку турніру командою набрали майже максимум і більше ніж вони в особистих. Сьогодні Мудрику ще й грузинський захисник допоміг. До речі дуже красивий автогол, під штангу. То треба ще постаратися. А те що Мудрик говорить то ще невідомо як наші нападники б розпорядилися мячем.
Ответить
+2
GloryUkraine
Добре, що грузин забив бо у Довбика  з розстрілами воріт останнім часом щось не клеїться. 
Ответить
+2
MIRRA
Так як Довбик останнім чсом влучає в ствір, то там би нічого не було... Добре, що хоч очко вивезли, зірки ви наші колгоспні...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
15.11.2024, 22:29
Теннис
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
15.11.2024, 03:21
Бокс
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
15.11.2024, 02:39
Бокс
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
15.11.2024, 16:30 4
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
16.11.2024, 02:30 1
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
16.11.2024, 05:34 6
Футбол
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
15.11.2024, 19:59 4
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
15.11.2024, 03:02 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем