Михаил МУДРИК: «Если бы защитник не сыграл, то он бы расстреливал ворота»

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения встречи вингер сборной Украины Михаил Мудрик, после прострела которого защитник соперников оформил автогол, коротко прокомментировал результат матча:

«Автогол? После обыгрыша поднял голову и увидел Довбика. Если бы защитник не сыграл, то он бы там расстреливал ворота.

Знали заранее, что будет тяжелая игра. Погодные условия были нелегкие, мы ментально готовились к этому. Потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к полю » и потом уже нормально было», – сказал Михаил.

Видеообзор матча Грузия – Украина (1:1)