В Шахтере возник скандал из-за возможного подписания дебютанта сборной

Дебютант сборной Украины Иван Калюжный, ныне выступающий за «Александрию», уже зимой может перебраться в расположение донецкого «Шахтера». В покупке футболиста лично заинтересован Дарио Срна.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, в донецком клубе возникли некоторые споры по поводу потенциального перехода футболиста. Против данного трансфера выступает генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

Источник отмечает, что решение о переходе будет принимать главный тренер «горняков» Марино Пушич. А в клуб Марино приглашал именно Дарио.

В настоящее время Калюжный находится в расположении национальной сборной Украины. Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.