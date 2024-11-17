Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Шахтере возник скандал из-за возможного подписания дебютанта сборной
Украина. Премьер лига
17 ноября 2024, 13:33 | Обновлено 17 ноября 2024, 13:44
4325
13

В Шахтере возник скандал из-за возможного подписания дебютанта сборной

Иван Калюжный может усилить состав «горняков»

17 ноября 2024, 13:33 | Обновлено 17 ноября 2024, 13:44
4325
13
В Шахтере возник скандал из-за возможного подписания дебютанта сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Дебютант сборной Украины Иван Калюжный, ныне выступающий за «Александрию», уже зимой может перебраться в расположение донецкого «Шахтера». В покупке футболиста лично заинтересован Дарио Срна.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, в донецком клубе возникли некоторые споры по поводу потенциального перехода футболиста. Против данного трансфера выступает генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

Источник отмечает, что решение о переходе будет принимать главный тренер «горняков» Марино Пушич. А в клуб Марино приглашал именно Дарио.

В настоящее время Калюжный находится в расположении национальной сборной Украины. Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
«Отпустили в главную команду Рима». Педро – об уходе из Ромы
ЛНЗ может уволить Карраско. В клуб сватают Кучера, Бартуловича и других
Кучер назвал игрока, которого по его мнению не хватает в сборной Украины
Иван Калюжный Шахтер Донецк Александрия сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 17 ноября 2024, 13:12 1
Италия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Италия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 17 ноября в 21:45 по Киеву

«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
Футбол | 17 ноября 2024, 10:07 9
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик

Бывший тренер сине-желтых отметил Илью Забарного

Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Футбол | 16.11.2024, 23:40
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Футбол | 17.11.2024, 06:23
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Футбол | 16.11.2024, 20:57
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Я б предпочел Батагова, он тоже боевой как Калюжный, но еще у него хорошая левая нога.
Ответить
0
Gargantua81
ну если Крыськив уйдет, то может и будет играть. А кому же там играть?
Очеретько они не  доверяют, а Степаненко уже не бежит а ходит.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Серж
Очередного украинца угробят. Ну это их методы, философия. Шлюхтар есть Шлюхтар, ОПГ есть ОПГ. 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
_Quantum19_
Нормально. У ФК "Динамо" (Київ) після літнього рансферного вікна троє точно з метою послаблення конкурентів опинилися. А тут лише І. Калюжний.
Ответить
-1
Gargantua81
я бы его в Динамо взял центрбеком.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Pavel_i_CO
Послаблення конкурента... Грати все одно будуть Пердіньї з Гомєсамі
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Main
В чем скандал то!?
И можно тренера из Александрии тоже подписать !?
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
16.11.2024, 10:42
Бокс
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
16.11.2024, 21:59 34
Футбол
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
16.11.2024, 07:36 20
Бокс
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
15.11.2024, 12:00 41
Футбол
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
15.11.2024, 23:59 6
Бокс
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 351
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
16.11.2024, 05:34 6
Футбол
Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол
Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол
16.11.2024, 06:19 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем