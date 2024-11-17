В Шахтере возник скандал из-за возможного подписания дебютанта сборной
Иван Калюжный может усилить состав «горняков»
Дебютант сборной Украины Иван Калюжный, ныне выступающий за «Александрию», уже зимой может перебраться в расположение донецкого «Шахтера». В покупке футболиста лично заинтересован Дарио Срна.
Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, в донецком клубе возникли некоторые споры по поводу потенциального перехода футболиста. Против данного трансфера выступает генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.
Источник отмечает, что решение о переходе будет принимать главный тренер «горняков» Марино Пушич. А в клуб Марино приглашал именно Дарио.
В настоящее время Калюжный находится в расположении национальной сборной Украины. Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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