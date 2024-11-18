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  4. Федерико ДИМАРКО: «Нужно улучшить защиту при стандартах»
Лига наций
18 ноября 2024, 01:53 | Обновлено 18 ноября 2024, 01:59
32
0

Федерико ДИМАРКО: «Нужно улучшить защиту при стандартах»

Итальянский защитник прокомментировал матч против Франции

18 ноября 2024, 01:53 | Обновлено 18 ноября 2024, 01:59
32
0
Федерико ДИМАРКО: «Нужно улучшить защиту при стандартах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Димарко

Федерико Димарко, защитник сборной Италии, высказался о поражении в матче против национальной команды Франции в Лиге наций (1:3).

«Мы провели отличный матч и многое создали, но поражение есть поражение. Мы знаем, что проиграли сильной команде, которая всегда играла на высоком уровне. Мы извлечем из этого урок.

После гола Камбьяссо мы перестроились, хорошо справились с давлением соперника, и матч стал очень сбалансированным. Жаль, что Рабьо забил второй гол. Это детали, которые имеют значение. Нам определенно нужно улучшить защиту при стандартах – такая команда, как наша, не может пропускать все эти голы из мертвых ситуаций», – сказав Димарко.

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Федерико Димарко сборная Италии по футболу сборная Франции по футболу Лига наций Италия - Франция
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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