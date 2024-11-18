Лучано СПАЛЕТТИ: «Наша игра в пас была недостаточно чистой»
Наставник сборной Италии высказался о матче с Францией в Лиге наций
Главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти прокомментировал поражение своих подопечных в матче против Франции в Лиге наций (1:3).
«Мы вышли и сразу же пропустили со стандарта. Затем мы не смогли сохранить спокойствие и потратили много энергии. После того, как мы забили гол и сравняли счет, казалось, что мы справимся, но затем мы снова пропустили со стандарта.
Нам не удалось сыграть так, как мы это делали в других матчах. Наша игра в пас была недостаточно чистой, и мы позволили Франции закрыть нас.
В целом, ответы, которые мы получили от Лиги наций, были положительными. Сегодня вечером мы увидели кое-что хорошее. Это поражение создает некоторые проблемы с верой, но оно не должно лишать нас уверенности, которую мы приобрели и которую мы снова продемонстрировали. Мне жаль болельщиков, потому что была отличная атмосфера, и нам пришлось отталкиваться от нее», – сказал Спалетти.
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