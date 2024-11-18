Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Адриен РАБЬО: «Это истинное лицо сборной Франции»
Лига наций
18 ноября 2024, 02:57 | Обновлено 18 ноября 2024, 02:58
28
0

Адриен РАБЬО: «Это истинное лицо сборной Франции»

Полузащитник синих доволен игрой команды в шестом туре Лиги наций

18 ноября 2024, 02:57 | Обновлено 18 ноября 2024, 02:58
28
0
Адриен РАБЬО: «Это истинное лицо сборной Франции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Адриен Рабьо, полузащитник сборной Франции, поделился эмоциями от матча против национальной команды Италии (3:1).

«Давненько мы не играли в таких матчах, сражаясь все вместе до конца. Нам нужно было победить с разницей в два гола, и мы это сделали. Мне понравилась помощь, которую мы оказывали друг другу в этом матче по всему полю: боевой дух, командный дух. Мы действительно наслаждались этим матчем.

Прежде всего, было желание отомстить после нашего предыдущего матча с Италией. Мы хотели приехать сюда и победить на «Сан-Сиро». Это прекрасный вечер. Надеюсь, мы сможем и дальше показывать эту сторону себя – это истинное лицо сборной Франции», – сказал Рабьо.

По теме:
Дидье ДЕШАМ: «Италия показала, что у нее есть качество»
Израиль – Бельгия – 1:0. Сенсация в тумане. Видео гола и обзор матча
Федерико ДИМАРКО: «Нужно улучшить защиту при стандартах»
Адриен Рабьо сборная Франции по футболу сборная Италии по футболу Лига наций Италия - Франция стадион Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
Бокс | 17 ноября 2024, 09:41 3
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»

Легендарный боксер прокомментировал свой бой с Джейком

Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Футбол | 17 ноября 2024, 14:34 143
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь

Валерий Василенко – об очередном невнятном поединке Реброва и его команды

Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Бокс | 17.11.2024, 09:11
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Доменико ТЕДЕСКО: «Получили не тот результат, который мы хотели»
Футбол | 18.11.2024, 01:35
Доменико ТЕДЕСКО: «Получили не тот результат, который мы хотели»
Доменико ТЕДЕСКО: «Получили не тот результат, который мы хотели»
Байден дал разрешение Украине наносить удары по рф ракетами ATACMS
Война | 17.11.2024, 22:59
Байден дал разрешение Украине наносить удары по рф ракетами ATACMS
Байден дал разрешение Украине наносить удары по рф ракетами ATACMS
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
16.11.2024, 23:40 23
Футбол
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
17.11.2024, 11:19 4
Футбол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
16.11.2024, 08:57 1
Бокс
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
16.11.2024, 21:59 39
Футбол
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 353
Футбол
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
16.11.2024, 07:36 20
Бокс
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
17.11.2024, 06:23 13
Футбол
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
16.11.2024, 21:31 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем