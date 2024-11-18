Адриен РАБЬО: «Это истинное лицо сборной Франции»

Адриен Рабьо, полузащитник сборной Франции, поделился эмоциями от матча против национальной команды Италии (3:1).

«Давненько мы не играли в таких матчах, сражаясь все вместе до конца. Нам нужно было победить с разницей в два гола, и мы это сделали. Мне понравилась помощь, которую мы оказывали друг другу в этом матче по всему полю: боевой дух, командный дух. Мы действительно наслаждались этим матчем.

Прежде всего, было желание отомстить после нашего предыдущего матча с Италией. Мы хотели приехать сюда и победить на «Сан-Сиро». Это прекрасный вечер. Надеюсь, мы сможем и дальше показывать эту сторону себя – это истинное лицо сборной Франции», – сказал Рабьо.